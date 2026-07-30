Varanasi News: कछवांरोड से सगी बहने लापता, मुकदमा दर्ज
Varanasi News: मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 और 17 वर्षीया सगी बहने घर से बाजार के लिए निकली थी, लेकिन लापता हो गईं। उनके पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। किशोरियों की मानसिक स्थिति कमजोर बताई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Varanasi News: कछवांरोड। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के एक गांव से मंगलवार को घर से बाजार के लिए निकली 16 वर्षीया व 17 वर्षीया दो सगी बहने लापता हो गई।पिता राजू बिन्द ने बुधवार की रात थाने पहुंच कर मुकदमा दर्ज कराई।किशोरियों की मानसिक स्थिति कमजोर बताई गई हैं।
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