Varanasi News: मालवाहक से टक्कर में ट्रक चालक की मौत
Varanasi News: हरपुर गांव के पास रविवार तड़के सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। मिर्जामुराद पुलिस ने बताया कि मालवाहक में पीछे से टकराने के कारण उसकी जान गई।
Varanasi News: कछवांरोड (वाराणसी), संवाद। हरपुर गांव के पास रविवार तड़के सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। मिर्जामुराद पुलिस ने बताया कि मालवाहक में पीछे से टकराने के कारण उसकी जान गई। नगवा तीर गांव (सुल्तानपुर) निवासी 40 वर्षीय रामतेज ट्रक लेकर जा रहे थे। रखौना रिंगरोड पर हरपुर गांव के पास वह पीछे से मालवाहक से टकरा गए। केबिन में दबने के कारण वह बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर पहुंची मिर्जामुराद पुलिस ने उन्हें हाथीबाजार सीएचसी पहुंचाया। मेडिकल परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसआई प्रेम कुमार ने बताया कि उनके परिजनों और ट्रक मालिक को घटना की जानकारी दे दी गई।
थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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