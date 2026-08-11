Varanasi News: सावन : दर्शनर्थियों में फलहार ओर दवा वितरित किया
Varanasi News: वाराणसी में त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन और हिंदू युवा वाहिनी ने सावन के दूसरे सोमवार को चौक में कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया। यह शिविर स्व. विकास यादव बाबू की स्मृति में आयोजित किया गया है, जो पूरे सावन चलेगा। श्रद्धालुओं को फलाहार और प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया।
Varanasi News: वाराणसी। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी महानगर की ओर से सावन के दूसरे सोमवार को चौक में कांवरिया सेवा शिविर लगा। स्व. विकास यादव बाबू की स्मृति में यह सेवा शिविर पूरे सावन लगेगा। श्रद्धालुओं में फलाहार वितरण के साथ ही उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। शिविर में वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीश सिंह भोला, प्रीति गुप्ता, रुद्र पांडेय, अश्विनी गुप्ता, दिनेश अग्रहरि आदि ने सहयोग किया।
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