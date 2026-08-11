Varanasi News: त्रिशक्ति के शिविर में फलाहार का वितरण
Varanasi News: वाराणसी में त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा सावन पर शिव भक्तों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में फलाहार और मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई। हिन्दू युवा वाहिनी भी सहयोग कर रही है। इसके साथ ही विश्वेश्वरगंज में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने कांविर्यों के लिए भंडारा आयोजित किया।
Varanasi News: वाराणसी। सावन पर काशी आने वाले शिव भक्तों की सेवा के लिए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन की ओर से मैदागिन में शिविर का आयोजन किया गया। विकास यादव बाबू की स्मृति में लगाए गए शिविर में हिंदू युवा वाहिनी महानगर इकाई भी सहयोग कर रही है। माह पर्यंत चलने वाले शिविर में श्रद्धालुओं के लिए फलाहार और मेडिकल कैंप लगाया गया है। शिविर में अम्बरीश सिंह भोला, प्रीति गुप्ता, रुद्र पांडेय, अश्विनी गुप्ता, दिनेश अग्रहरि विशेष सहयोग कर रहे हैं। उधर विश्वेश्वरगंज में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के पदाधिकारियों ने कांविरयों के लिए भंडारा किया। इस आयोजन में सुबोध वर्मा, संदीप दुबे, संजय भाई खुंडसले, यशार्थ मिश्रा, दीपक गिरी ने सहयोग किया।
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