Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: त्रिशक्ति के शिविर में फलाहार का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा सावन पर शिव भक्तों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में फलाहार और मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई। हिन्दू युवा वाहिनी भी सहयोग कर रही है। इसके साथ ही विश्वेश्वरगंज में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने कांविर्यों के लिए भंडारा आयोजित किया।

Varanasi News: त्रिशक्ति के शिविर में फलाहार का वितरण

Varanasi News: वाराणसी। सावन पर काशी आने वाले शिव भक्तों की सेवा के लिए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन की ओर से मैदागिन में शिविर का आयोजन किया गया। विकास यादव बाबू की स्मृति में लगाए गए शिविर में हिंदू युवा वाहिनी महानगर इकाई भी सहयोग कर रही है। माह पर्यंत चलने वाले शिविर में श्रद्धालुओं के लिए फलाहार और मेडिकल कैंप लगाया गया है। शिविर में अम्बरीश सिंह भोला, प्रीति गुप्ता, रुद्र पांडेय, अश्विनी गुप्ता, दिनेश अग्रहरि विशेष सहयोग कर रहे हैं। उधर विश्वेश्वरगंज में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के पदाधिकारियों ने कांविरयों के लिए भंडारा किया। इस आयोजन में सुबोध वर्मा, संदीप दुबे, संजय भाई खुंडसले, यशार्थ मिश्रा, दीपक गिरी ने सहयोग किया।

ये भी पढ़ें:Varanasi News: काशीवासियों ने खूब की कांवरियों की सेवा
ये भी पढ़ें:Buxar News: विश्वामित्र सेना ने लगाया कांवरिया सेवा शिविर
ये भी पढ़ें:Deogarh News: श्रावणी मेला : दूसरी सोमवारी पर इनर व्हील क्लब ने की कांवरियों की सेवा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।