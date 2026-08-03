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Varanasi News: पौधरोपण से होता है हरीतिमा संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: लायंस क्लब वाराणसी महामना के पदाधिकारियों ने रविवार सुबह रवींद्रपुरी स्थित नंदघर सोनभद्र कुंड पर पौधे रोपे।

Varanasi News: पौधरोपण से होता है हरीतिमा संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण

Varanasi News: वाराणसी। लायंस क्लब वाराणसी महामना के पदाधिकारियों ने रविवार सुबह रवींद्रपुरी स्थित नंदघर सोनभद्र कुंड पर पौधे रोपे। अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि पौधरोपण से न सिर्फ हरीतिमा संवर्धन होता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि श्यामजी शर्मा, संगीता, सुनील गुप्ता, अशोक मौर्य, रौशन सिंह, शैलेष श्रीवास्तव, मुकुंद पाल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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