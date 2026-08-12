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Varanasi News: ट्रांसफॉर्मर कैरेज का टेंडर खत्म होने से एमडी सख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में ट्रांसफॉर्मर कैरेज का टेंडर खत्म होने के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। इसके चलते ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है। पूर्वांचल डिस्कॉम के एमडी संदीप कुमार ने अधिकारियों से जवाब मांगा है और तुरंत टेंडर प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्य अभियंता अनिल वर्मा इस मामले में सक्रियता से काम कर रहे हैं।

Varanasi News: ट्रांसफॉर्मर कैरेज का टेंडर खत्म होने से एमडी सख्त

Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। सर्किल प्रथम के तीनों डिविजनों में ट्रांसफॉर्मर कैरेज का टेंडर खत्म होने और ठेकेदारों के काम बंद करने से मामला गंभीर हो गया है।

मामले की जानकारी

इस संदर्भ में ‘हिन्दुस्तान’ में खबर छपने के बाद पूर्वांचल डिस्कॉम के एमडी संदीप कुमार के तेवर सख्त हैं। उन्होंने मामले में अफसरों से जवाब तलब किया। उन्हें तत्काल टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। इस प्रकरण में पावर कारपोरेशन के चेयरमैन ने पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन से पूछताछ की है। एमडी की नाराजगी से सर्किल कार्यालय से डिस्कॉम मुख्यालय तक हड़कंप मच गया। वाराणसी जोन प्रथम के मुख्य अभियंता अनिल वर्मा ने सर्किल प्रथम के अधीक्षण अभियंता दिलीप से पूछताछ की और पूरी फाइल कार्यालय में तलब कर ली। मुख्य अभियंता अपनी निगरानी में ट्रांसफॉर्मर कैरेज की टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।

टेंडर की स्थिति

बता दें कि सर्किल-प्रथम के सप्तम, द्वितीय और चतुर्थ डिविजन में ट्रांसफॉर्मर कैरेज का टेंडर मार्च में समाप्त हो गया था। कुछ महीने बाद दोबारा यह निकाला गया था। अधिकारियों की लापरवाही से पांच महीने बाद भी टेंडर अलॉट नहीं हुआ। इस बीच, ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया। इससे ट्रांसफॉर्मर कैरेज का काम ठप हो गया। विभागीय अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए वर्क आर्डर पर ट्रांसफॉर्मर कैरेज करा रहे थे। लगभग 16 लाख का वर्क आर्डर जारी भी हो चुका था।

सामान्य प्रश्न

ट्रांसफॉर्मर कैरेज का टेंडर कब समाप्त हुआ?
ट्रांसफॉर्मर कैरेज का टेंडर मार्च में समाप्त हुआ था।
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