Varanasi News: मालवाहक के पिछले हिस्से में भिड़ा ट्रक, चालक की मौत
Varanasi News: मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के रखौना रिंग रोड पर रविवार की तड़के एक ट्रक हादसे में चालक रामतेज की मौत हो गई। ट्रक ने एक मालवाहक से टकरा जाने के बाद चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और एम्बुलेंस सेवा ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
Varanasi News: कछवांरोड। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के रखौना रिंग रोड हरपुर के पास रविवार की तड़के सड़क हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रविवार तड़के करीब तीन बजे हरहुआ से रखौना की तरफ जा रहा ट्रक संख्या किसी मालवाहक के पीछे से हिस्से में जा भिड़ा। ट्रक चालक केबिन में दबकर गम्भीर रूप से घायल हो गया।चालक की पहचान रामतेज (40) पुत्र रामचरन (निवासी ग्राम नगवा तीर, थाना धनपतगंज, जनपद सुल्तानपुर) के रूप में हुई। सूचना मिलने पर मिर्जामुराद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी हाथी बाजार ले गई।
डॉक्टरों ने ट्रक चालक को मृत घोषित कर दिया। एसआई प्रेम कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों और ट्रक मालिक को घटना की सूचना दे दी गई है। सूचना पर वाहन मालिक भी मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही क्षतिग्रस्त ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया।फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है। मिर्जामुराद थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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