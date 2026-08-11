Varanasi News: ट्रेन से कटकर युवक ने दी जान
Varanasi News: चिरईगांव के तरयां निवासी शिवकुमार गुप्ता ने रात में ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। पड़ोसी की पत्नी के निधन के बाद हुई कहासुनी से चिंतित होकर शिवकुमार गायब हुए थे। वह ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Varanasi News: चिरईगांव, संवाद। चौबेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तरयां निवासी 36 वर्षीय शिवकुमार गुप्ता ने सोमवार देर रात ग्राम हूंसेपुर के सामने स्थित रेललाइन पर ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी। परिजनों ने बताया कि पड़ोसी बासदेव गुप्ता की पत्नी का सोमवार को देहान्त हो गया था। दाह संस्कार करने के लिए घर-परिवार के लोग गौरा उपरवार स्थित गंगा घाट पर गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर गांव के ही किसी व्यक्ति से उसकी कहासुनी हो गई। इसके चलते वह बहुत नाराज हो गया। दाह-संस्कार कर सभी लोग घर आ गए। उसके बाद बिना किसी को बताए वह अचानक घर से निकल गया और ट्रेन के सामने कूद कर मौत को गले लगा लिया।
शिवकुमार आटो रिक्शा चला कर परिवार का भरण-पोषण करता था। वह चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी शादी दो साल पहले पायल गुप्ता के साथ हुई थी। उसकी दो लड़कियां हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी चौबेपुर अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि घटना के बारे में किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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