Varanasi News: ट्रेन से कटकर युवक ने दी जान

Varanasi News: चिरईगांव, संवाद। चौबेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तरयां निवासी 36 वर्षीय शिवकुमार गुप्ता ने सोमवार देर रात ग्राम हूंसेपुर के सामने स्थित रेललाइन पर ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी। परिजनों ने बताया कि पड़ोसी बासदेव गुप्ता की पत्नी का सोमवार को देहान्त हो गया था। दाह संस्कार करने के लिए घर-परिवार के लोग गौरा उपरवार स्थित गंगा घाट पर गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर गांव के ही किसी व्यक्ति से उसकी कहासुनी हो गई। इसके चलते वह बहुत नाराज हो गया। दाह-संस्कार कर सभी लोग घर आ गए। उसके बाद बिना किसी को बताए वह अचानक घर से निकल गया और ट्रेन के सामने कूद कर मौत को गले लगा लिया।