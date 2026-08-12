Varanasi News: चालक की मौत, डेढ़ महीने बाद मुकदमा
Varanasi News: वाराणसी के हाशिमपुर में 22 जून को सड़क हादसे में घायल वाहन चालक धर्मेंद्र पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी पत्नी संजू देवी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हादसे की सूचना मिलने के बावजूद आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। अब पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है।
Varanasi News: वाराणसी। लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के हाशिमपुर में 22 जून को सड़क हादसे में घायल वाहन चालक धर्मेंद्र पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। लगभग डेढ़ महीने बाद मृतक की पत्नी संजू देवी की तहरीर पर लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज किया है। संजू देवी ने आरोप लगाया कि हादसे की सूचना देने के बावजूद वाहन चालक के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। संजू देवी के अनुसार उनके पति धर्मेंद्र पटेल वाहन चालक थे। 22 जून की शाम करीब चार बजे वह मोटरसाइकिल से ड्यूटी कर घर लौट रहे थे। हाशिमपुर के पास विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी।
धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर धर्मेंद्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। 23 जून की रात उनकी मौत हो गई। पत्नी का आरोप है कि हादसे के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन दुर्घटना के जिम्मेदार वाहन चालक के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
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