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Varanasi News: शिवदासपुर में कुएं में गिरा युवक, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में शिवदासपुर मारवाड़ी के बरम बाबा मंदिर के पास एक युवक कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव टीम ने युवक की तलाश शुरू की, परंतु उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की पहचान 28 वर्षीय आकाश कुमार के रूप में हुई।

Varanasi News: शिवदासपुर में कुएं में गिरा युवक, मौत

Varanasi News: वाराणसी। शिवदासपुर मारवाड़ी (मंडुवाडीह) स्थित बरम बाबा मंदिर के सामने मंगलवार सुबह एक युवक कुएं में गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस और श्री बरम बाबा सेवा हितकारिणी ट्रस्ट की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष ईश्वर सिंह के अनुसार, सुबह करीब 7:26 बजे मंदिर के सामने स्थित कुएं में युवक के गिरने की सूचना मिली थी। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन को सूचना दी।

कुएं में गिरे युवक की पहचान 28 वर्षीय आकाश कुमार (निवासी शिवदासपुर मारवाड़ी) के रूप में हुई।

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