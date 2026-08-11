Varanasi News: भोसले घाट पर गंगा में डूबा बक्सर का युवक
Varanasi News: वाराणसी में भोसले घाट पर स्नान करते समय 24 वर्षीय कुश कुमार गहरे पानी में जा डूबा। वह अपने चचेरे भाई के साथ काशी दर्शन के लिए आया था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने उसकी तलाश शुरू की है।
Varanasi News: वाराणसी। भोसले घाट (ब्रह्मनाल) पर सोमवर सुबह स्नान करते समय 24 वर्षीय युवक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही चौक पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई। पुलिस के अनुसार बिहार के बक्सर का कुश कुमार अपने चचेरे भाई बैकुंठनाथ के साथ काशी दर्शन-पूजन के लिए आया था। सुबह करीब 7 बजे दोनों भोसले घाट पर स्नान कर रहे थे। इसी दौरान कुश कुमार गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना पर उपनिरीक्षक हिमांशु मिश्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। युवक की तलाश के लिए जल पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद ली जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।