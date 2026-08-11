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Varanasi News: भोसले घाट पर गंगा में डूबा बक्सर का युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में भोसले घाट पर स्नान करते समय 24 वर्षीय कुश कुमार गहरे पानी में जा डूबा। वह अपने चचेरे भाई के साथ काशी दर्शन के लिए आया था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने उसकी तलाश शुरू की है।

Varanasi News: भोसले घाट पर गंगा में डूबा बक्सर का युवक

Varanasi News: वाराणसी। भोसले घाट (ब्रह्मनाल) पर सोमवर सुबह स्नान करते समय 24 वर्षीय युवक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही चौक पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई। पुलिस के अनुसार बिहार के बक्सर का कुश कुमार अपने चचेरे भाई बैकुंठनाथ के साथ काशी दर्शन-पूजन के लिए आया था। सुबह करीब 7 बजे दोनों भोसले घाट पर स्नान कर रहे थे। इसी दौरान कुश कुमार गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना पर उपनिरीक्षक हिमांशु मिश्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। युवक की तलाश के लिए जल पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद ली जा रही है।

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