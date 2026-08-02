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Varanasi News: गुमशुदा बालक का शव मिला पोखरे में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: बड़ागांव के कुसमुरा गांव में 28 जुलाई को गायब 7 वर्षीय दिव्यांग बालक का शव पांच दिन बाद एक पोखरी से मिला। यह बालक बोलने में अक्षम था और उसके परिवार ने उसकी तलाश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस घटना ने इलाके में शोक का माहौल बना दिया है।

Varanasi News: गुमशुदा बालक का शव मिला पोखरे में

Varanasi News: बड़ागांव। थाना क्षेत्र के कुसमुरा गांव से 28 जुलाई को गायब 7 वर्षीय दिव्यांग बालक का शव पांच दिन बाद रविवार को सुबह गोताखोरों ने उसके घर के पीछे एक पोखरी से निकाला। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। गांव निवासी अमित विश्वकर्मा ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका 7 वर्षीय पुत्र अयांश बीते मंगलवार को सुबह घर से गायब हो गया था। वह बोलने में अक्षम था। इस बीच परिजनों को आशंका हुई कि घर के पीछे पोखरी में उसकी तलाश की जाए। इस आधार पर बड़ागांव पुलिस जल मग्न पोखरी से कुछ पानी निकलवा कर गंदगी हटाते हुए गोताखोरों की मदद से पानी के अंदर से शव को ढुंढ निकाला।बालक

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दो बहनों एक भाई में दूसरे नंबर पर था। बालक का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

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