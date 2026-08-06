Varanasi News: टैंकर की टक्कर से महिला की मौत
Varanasi News: पिंडरा के मलहथ गांव में बुधवार को 45 वर्षीय मीरा देवी की एक टैंकर के चपेट में आने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वह बकरी बांधने सड़क पर जा रही थीं। टैंकर का चालक मौके से भाग गया। मीरा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
Varanasi News: पिंडरा, संवाद। फूलपुर थाना क्षेत्र के मलहथ गांव में बुधवार सुबह 10 बजे टैंकर की चपेट में आने से 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना के बाद चालक टैंकर छोड़ कर भाग निकला। मीराशाह-कठिराव मार्ग पर मलहथ गांव के मुकेश बेनवंशी की पत्नी मीरा देवी का घर सड़क किनारे है। मीरा बुधवार सुबह 10 बजे घर के सामने दूसरी पटरी पर बकरी बांधने जा रही थी। सड़क पार कर पटरी पर पहुंची ही थी, तभी कठिरांव की तरफ से तेज गति से आ रहे खाली टैंकर ने टक्कर मार दी। मीरा बेहोश हो गई। घटना के बाद थोड़ी दूर पर चालक टैंकर खड़ा कर भाग निकला।
परिजन मीरा को पीएचसी पिंडरा ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद पांडेयपुर स्थित जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उसके सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। पति मुकेश उर्फ मुख्तार मुंबई में बिजली मिस्त्री है। वह 15 जुलाई को घर आया था। उसको एक लड़की व दो लड़के हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।