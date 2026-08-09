Varanasi News: आज और कल नहीं खुलेगी नो एंट्री

यातायात व्यवस्था

एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन एवं निर्बाध यातायात के लिए सीमावर्ती जिलों के सभी बड़े और वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश रविवार रात से ही प्रतिबंधित रहेगा। दूध-फल, सब्जी-दवा तथा अखबार वितरण से संबंधित वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, प्रयागराज तथा भदोही से वाराणसी नगर होकर आवागमन करने वाली सभी बसें, ट्रक आदि बड़े वाहन रिंग रोड एवं एनएच-19 से आवागमन करेंगे। बड़े वाहन तथा आवश्यकतानुसार छोटे वाहनों का भी आवागमन रिंग रोड से कराया जाएगा। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली से आने वाली रोडवेज बसें एनएच 19 से रखौना ओवरब्रिज से रिंगरोड होते हरहुआ से शहर में प्रवेश करेंगी तथा इसी मार्ग से वापस जाएंगी। गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर की रोडवेज बसें हरहुआ से गिलट बाजार-शिवपुर चुंगी तिराहा- फुलवरिया-लहरतारा चौराहा से कैंट बस स्टेशन जाएंगी। प्रयागराज से वाराणसी आने वाले हल्के सवारी वाहन निर्धारित दाहिनी लेन से कछवांरोड, राजातालाब, मोहनसराय बाईपास से अमरा-अखरी से नीचे उतरकर चितईपुर, भिखारीपुर, बरेका गेट के सामने से ककरमत्ता ओवरब्रिज के नीचे से मंडुवाडीह स्टेशन के सामने तक आएंगे। इसी मार्ग से जाएंगे।