Varanasi News: सावन: 01 अगस्त की रात से 04 अगस्त की भोर तक भारी वाहन प्रतिबंधित
Varanasi News: वाराणसी में सावन के सोमवार के मद्देनजर ट्रैफिक विभाग ने प्रतिबंध एवं डायवर्जन लागू किया है। मालवाहकों के लिए नो एंट्री का समय शनिवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक है। भारी वाहनों के लिए शहर से बाहर का रूट तय किया गया है। सवारी वाहनों के लिए विभिन्न निर्धारित रूट बनाए गए हैं।
Varanasi News: वाराणसी। सावन के सोमवार के मद्देनजर ट्रैफिक विभाग ने प्रतिबंध एवं डायवर्जन जारी किया है। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि मालवाहकों के नो एंट्री का समय शनिवार रात 8 बजे से मंगलवार भोर तक जारी रहेगा। यह सावन में हर सप्ताह लागू होगा। इसके अलावा भारी वाहनों के शहर के बाहर के लिए रूट तय किया गया है। सीमावर्ती जनपदों से आने वाले सभी बड़े वाहनों का प्रवेश शनिवार रात से नहीं हो सकेगा। सब्जी, फल एवं दूध के वाहनों को नहीं रोका जाएगा। - गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, प्रयागराज तथा भदोही से वाराणसी नगर होकर आवागमन करने वाली सभी बसें, ट्रक आदि बड़े वाहन रिंग रोड एवं एनएच-19 से आवागमन कर सकेंगे। बड़े वाहन तथा आवश्यकतानुसार छोटे वाहनों का आवागमन रिंग रोड से कराया जाएगा.
सवारी वाहनों के लिए निर्धारित रूट
- प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली से आने वालीं रोडवेज बसें एनएच 19 से रखौना ओवरब्रिज से रिंगरोड होते हरहुआ से शहर में प्रवेश करेंगी तथा इसी मार्ग से वापस जाएंगी। गाजीपुर आजमगढ़, जौनपुर से आने वाली रोडवेज बसें हरहुआ से गिलट बाजार-शिवपुर चुंगी तिराहा- फुलवरिया-लहरतारा चौराहा से कैंट बस स्टेशन जाएंगी.
सवारी वाहनों के लिए निर्धारित रूट
- प्रयागराज से वाराणसी आने वाले हल्के सवारी वाहन निर्धारित दाहिनी लेन से कछवांरोड, राजातालाब, मोहनसराय बाईपास से अमरा-अखरी से नीचे उतरकर चितईपुर, भिखारीपुर, बरेका गेट के सामने से ककरमत्ता ओवरब्रिज के नीचे से मंडुवाडीह स्टेशन के सामने तक आ सकेंगे। इसी मार्ग से जाएंगे.
सवारी वाहनों के लिए निर्धारित रूट
- गोलगड्डा तिराहा-चौकाघाट लकड़ी मंडी-जगतगंज तिराहा-लहुराबीर-कबीरचौरा-मैदागिन-विशेश्वरगंज से गोलगड्डा तिराहा तक.
- लहुराबीर से जयसिंह चौराहा-मलदहिया-साजन तिराहा-सिगरा-रथयात्रा-महमूरगंज-मंडुवाडीह चौराहा से भिखारीपुर तक.
- लंका से नरिया-सुंदरपुर-भिखारीपुर-बरेका-मंडुवाडीह-लहरतारा से कैंट रेलवे स्टेशन तक.
- लहरतारा से चांदपुर तक.
- अंधरापुल से नंदेसर-मिंट हाउस तिराहा-आंबेडकर चौराहा-जेपी मेहता-दैत्रावीर-भोजूबीर से गिलट बाजार तक.
- चौकाघाट से ताड़ीखाना-मकबूल आलम रोड-खजुरी तिराहे से दाहिने पांडेयपुर तक.
60 घंटे चांदपुर-मोहनसराय नहीं चलेंगे आम वाहन
चांदपुर चौराहे से मोहनसराय तक शनिवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक कांवर वाहन के अतिरिक्त किसी भी वाहन का संचालन नहीं होगा। वहीं सामान्य दिनों में भारी वाहनों के अतिरिक्त अन्य सामान्य वाहन का संचालन हो सकेगा। वाराणसी सीमा गुड़िया बार्डर, रखौना अंडरपास, राजातालाब, मोहनसराय, मोढ़ैला तिराहा तथा चांदपुर चौराहा तक बाईं लेन कावंरियों के लिए पूरे श्रावण सुरक्षित रहेगी.
सावनभर मैदागिन-गोदौलिया नहीं चलेंगे वाहन
एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि मैदागिन से गौदोलिया तक पूरे सावन कोई वाहन नहीं चलेंगे। जबकि शनिवार रात से सोमवार भोर तक बेनिया से रामापुरा- खारी कुआं से जंगमबाड़ी तक, गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक, पीडीआर लक्सा से रामापुरा तक वाहन नहीं चलेंगे.
ये बनाए गए पार्किंग स्थल
ट्रांसपोर्ट नगर, जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान, भास्कर पोखरा, एफसीआई गोदाम बरेका, मछोदरी पार्क, टाउनहाल पार्किंग, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के सामने, क्वींस कॉलेज, राजकीय आईटीआई, संविवि वीसी आवास के पास, चित्रकूट रामलीला मैदान, लकड़ी मंडी, संविवि विवि, भैसासुर घाट पार्किंग, भदऊ चुंगी के पास रेलवे मैदान, नेशनल इंटर कॉलेज पीली कोठी, काशी रेलवे स्टेशन, लहरतारा में एनईआर मैदान, काशी विद्यापीठ, बड़ी कटिंग मेमेरियल स्कूल मिंट हाउस, छोटी कटिंग मेमोरियल स्कूल इंडिया होटल, सेंट मेरीज स्कूल के पास, नरिया से हैदराबाद गेट तक, बाबा कीनाराम आश्रम के सामने, सामने घाट से बाएं सनबीम स्कूल के पास, एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज मैदान, द्वारिकाधीश मंदिर शंकुलधारा, सीएचएस स्कूल कमच्छा, गोदौलिया और बेनिया पार्किंग, जयनारायण इंटर कॉलेज, हवेलिया में सड़क पर, परमपुर अंडर पास के निकट.
हेल्पलाइन नंबर
7839856994, 7317202020
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Kumar Varma
शॉर्ट बायो : अमित वर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वर्मा की पहचान वाराणसी में लीडिंग अखबार के क्राइम एवं खेल रिपोर्टर के तौर पर है। उन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं। अगस्त 2017 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अखबार के अलावा डिजिटल कंटेंट के लिए काम किया है। पाठकों की रुचि के अनुसार स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अमित ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक हिन्दुस्तान में स्ट्रिंगर के तौर पर की। मार्च 2013 से अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से जुड़े। वहां पर सिटी डेस्क पर काम करने का अनुभव रहा है। अगस्त 2017 से अब तक दैनिक हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
स्नातक (कला वर्ग) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनको अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव है। इनमें से हर बीट पर कमांड होने के साथ ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
टीवी, ओटीटी, फिल्म, और लाइफस्टाइल विषयों की गहरी समझ है। कई सेलिब्रिटी एवं खेल सितारों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता विश्वसनीयता की होनी चाहिए। पाठकों को प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना चाहिए। ताकि उनका विश्वास न टूटे।
विशेषज्ञता
अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, स्पॉट रिपोर्टिंग, किसी भी इवेंट की रिपोर्टिंग
रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का भी अनुभव
रिसर्च बेस्ट स्टोरी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।