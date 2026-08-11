Varanasi News: ग्राम्यांचलों में तिरंगा यात्रा ने भरा जोश और उमंग

Varanasi News: वाराणसी, हिटी। जिले के ग्राम्यांचलों में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का रंग दिखने लगा है। मिर्जामुराद, सेवापुरी, जक्खिनी समेत कई इलाकों में सोमवार को छात्र-छात्राओं, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के लोगों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्कूल-कॉलेजों में रंगोली प्रतियोगिता हुई। इन कार्यक्रमों के जरिये संदेश दिया गया कि राष्ट्र सर्वोपरि है। तिरंगा यात्रा में ‘भारत माता की जय’ और ‘विश्व विजयी तिरंगा प्यारा’ समेत कई देशभक्ति वाले नारे लगाए गए। कछवांरोड प्रतिनिधि के मुताबिक गौर गांव (मिर्जामुराद) में स्वर्गीय वंशनारायण सिंह महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने आजादी की लड़ाई में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी। इसका नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामशकल पटेल ने किया। तिरंगा यात्रा मिर्जामुराद बाजार, राने चट्टी होते हुए कॉलेज कैंपस में संपन्न हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा यात्रा से नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामप्रकाश सिंह ‘वीरू’, वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव सिंह गौतम, पूर्व मंडलाध्यक्ष सुरेंद्र बिंद, योगेश सिंह, डॉ. आशुतोष उपाध्याय, अभिषेक त्रिपाठी ‘सुमित’, डॉ. शिवांगी सिंह (शालू), अमित पटेल ‘रिंकू’, अजय पटेल, ओमप्रकाश, प्राचार्य डॉ. संगीता सिंह, राकेश पटेल, डॉ. विजय सिंह, अजय सोनकर, मुकेश यादव, राजेश सिंह, रामजी यादव, जय सिंह पटेल, आनंद रघुवंशी शामिल रहे। मिर्जामुराद थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा और एसआई पवन यादव ने सुरक्षा की कमान संभाली।