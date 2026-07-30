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Varanasi News: जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: चोलापुर में पूर्व प्रधान रामप्रकाश सिंह ने दो लोगों के खिलाफ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना 16 जुलाई को डीह बाबा मंदिर में हुई, जहां आरोपी जितेन्द्र मिश्रा ने उन्हें गालियां दीं। इसके बाद उनके सहयोगी अमित मौर्य ने भी उन्हें धमकाया।

Varanasi News: जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज

Varanasi News: चोलापुर। सुलेमापुर गांव के पूर्व प्रधान रामप्रकाश सिंह उर्फ बीरू की तहरीर पर पुलिस ने दो के खिलाफ गाली-गलौज, धमकी और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। रामप्रकाश सिंह के अनुसार 16 जुलाई को वह अपने गांव में डीह बाबा मंदिर में दर्शन करने गए थे। तभी गांव के जितेन्द्र मिश्रा वहां पहुंचे और बिना कारण उन्हें गालियां देने लगे। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि घटना के अगले दिन 17 जुलाई को सर्किट हाउस के सामने एक चाय की दुकान पर आरोपी के सहयोगी अमित मौर्य मिले।

उन्होंने भी धमकी दी कि यदि जितेन्द्र मिश्रा से समझौता नहीं किया तो उनकी राजनीतिक छवि खराब कर दी जाएगी और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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