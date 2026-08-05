Varanasi News: नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी
Varanasi News: वाराणसी में भाजपा गंगापुर नपं अध्यक्ष के प्रतिनिधि सत्यम सेठ और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। सत्यम सेठ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि उनके पड़ोसी बरकत अली और उसके बेटे ने उन्हें और उनके परिवार को धमकी दी।
Varanasi News: वाराणसी। भाजपा गंगापुर नपं अध्यक्ष के प्रतिनिधि सत्यम सेठ और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी तथा मारपीट का मामला सामने आया है। मंगलवार को रोहनिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गंगापुर निवासी पीड़ित सत्यम सेठ ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले बरकत अली और उसके पुत्र शाहिद, सैफ अली, इरफान और आरिफ उनके परिवार के सदस्यों को धमकी दे रहे थे।
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