Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में भाजपा गंगापुर नपं अध्यक्ष के प्रतिनिधि सत्यम सेठ और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। सत्यम सेठ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि उनके पड़ोसी बरकत अली और उसके बेटे ने उन्हें और उनके परिवार को धमकी दी।

Varanasi News: नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी

Varanasi News: वाराणसी। भाजपा गंगापुर नपं अध्यक्ष के प्रतिनिधि सत्यम सेठ और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी तथा मारपीट का मामला सामने आया है। मंगलवार को रोहनिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गंगापुर निवासी पीड़ित सत्यम सेठ ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले बरकत अली और उसके पुत्र शाहिद, सैफ अली, इरफान और आरिफ उनके परिवार के सदस्यों को धमकी दे रहे थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News BJP अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।