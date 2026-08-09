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Varanasi News: शातिर सनी ने बंदरगाह से बरामद कराई नगदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: रोहनिया में शिक्षक दंपति के घर से लाखों का गहना और नगदी चोरी करने वाले शातिर चोर सनी धरकार को पुलिस ने कस्टडी में लिया। शनिवार को उसने रामनगर में झाड़ी से तीन लाख रुपये की नगदी बरामद कराई। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

Varanasi News: शातिर सनी ने बंदरगाह से बरामद कराई नगदी

Varanasi News: रोहनिया, संवाद। औढ़े के न्यू महादेव नगर कॉलोनी में शिक्षक दंपति के घर से लाखों के गहने और नगदी चोरी में शामिल शातिर रमदत्तपुर (लालपुर पांडेयपुर) निवासी सनी धरकार ने शनिवार को तीन लाख की नगदी बरामद कराई। 32 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए शनि ने रामनगर के बंदरगाह के पास झाड़ी से यह बरामदगी कराई। इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि सनी समेत तीन शातिर चोरों ने घटना को अंजाम दिया था। सनी नेपाल भाग गया था। वहां स्मैक में पकड़े जाने के बाद वह किसी तरह वाराणसी आया और अधिवक्ता के जरिये न्यायालय में समर्पण कर दिया था।

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माल बरामदगी के लिए उसे शुक्रवार सुबह 10 बजे से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया था। वह पुलिस को रामनगर स्थित बंदरगाह ले गया। वहां झाड़ी में प्लास्टिक की पन्नी में छिपाकर रखी गई नगदी को बरामद कराया। सनी पर जिले के कई थानों में दर्जनों केस दर्ज हैं।

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