Varanasi News: शोध पत्रों में दिखी भारतीय ज्ञान की गहराई
Varanasi News: बीएचयू की पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ में मंगलवार को ‘भारतीय ज्ञान परंपराएं और पं. दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन : वैश्विक परिप्रेक्ष्य एवं समकालीन प्रास
Varanasi News: वाराणसी। बीएचयू की पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ में मंगलवार को ‘भारतीय ज्ञान परंपराएं और पं. दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन : वैश्विक परिप्रेक्ष्य एवं समकालीन प्रासंगिकता’ विषयक पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन प्रस्तुत शोध पत्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई दिखी। प्लेनरी एवं तकनीकी सत्रों, पैनल चर्चाओं में प्रो. प्रवेश भारद्वाज, प्रो. अलका रानी गुप्ता, प्रो. अभिनव शर्मा, प्रो. मनोज मिश्रा, प्रो. जेपी सिंह, प्रो. संजय झा, प्रो. अमित धोलकिया, प्रो. रंजन त्रिपाठी और प्रो. अनीसुर रहमान शामिल रहे। सत्रों में एकात्म मानववाद, अंत्योदय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय ज्ञान प्रणाली, सभ्यतागत दृष्टिकोण, हरित राजनीति, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जनसांख्यिकीय लाभांश और भारतीय प्रवासी समुदाय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श किया गया।
सम्मेलन का समन्वय पं. दीनदयाल उपाध्याय चेयर के प्रो. तेज प्रताप सिंह कर रहे हैं।
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