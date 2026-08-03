Varanasi News: जोखिम उठाने की क्षमता ही सफलता का आधार : प्रो. पात्रा

Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और उनसे घबराने के बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। टीमवर्क, संवाद कौशल, नवाचार, उद्यमिता और जोखिम उठाने की क्षमता ही भविष्य की सफलता का आधार है। ये बातें आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहीं। वह संस्थान में स्नातक के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन प्रोग्राम में रविवार को मुख्य अतिथि थे। स्वतंत्रता भवन में हुए आयोजन में प्रो. पात्रा ने कहा कि आईआईटी में प्रवेश सफलता की अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत है। हमें अपनी हर सफलता को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना है।

वहीं असफलताओं से सीख लेकर दोगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने विद्यार्थियों को संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक, शोध, खेल, सांस्कृतिक एवं अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। प्रो. पात्रा ने कहा कि सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ संचालित होने वाली अन्य गतिविधियां भी हमारे व्यक्तित्व को निखारने में मददगार होती हैं। यही कारण हैं कि पढ़ाई के साथ इन गतिविधियों को भी समान रूप से महत्व दिया गया है। व्याख्यान के बाद प्रो. अमित पात्रा ने विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्हें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और निरंतर सीखने की भावना के साथ अपने शैक्षणिक जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया।कार्यक्रम के मानद सलाहकार प्रो. आरके मंडल, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. देवेंद्र सिंह, डीन स्टूडेंट्स अफेयर्स प्रो. राजेश कुमार, एसोसिएट डीन एकेडमिक अफेयर्स-यूजी प्रो. इंद्रजीत सिन्हा, एसोसिएट डीन एकेडमिक अफेयर्स-पीजी प्रो. कौशिक चट्टोपाध्याय, एसोसिएट डीन एकेडमिक अफेयर्स-कोर कोर्सेज प्रो. अनुराग ओहरी, एसोसिएट डीन स्टूडेंट्स अफेयर्स प्रो. मेधा झा, एसोसिएट डीन रिसोर्सेज ऐंड एलुमनाई डॉ. एन.साहू, ट्रेनिंग ऐंड प्लेसमेंट सेल के समन्वयक प्रो. सुशांत कुमार श्रीवास्तव, सीएफडीईटी के समन्वयक प्रो. प्रद्युम्न घोष, ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन प्रोग्राम के अध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार मिश्रा तथा चीफ प्रॉक्टर प्रो. संजय कुमार सिंह सहित संस्थान के अनेक शिक्षक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।