Varanasi News: पांचों पांडव मंदिर का क्षतिग्रस्त शिखर बना खतरा
Varanasi News: शिवपुर के पांडव मंदिर का क्षतिग्रस्त शिखर श्रद्धालुओं के लिए खतरा बन गया है। नगर निगम की लापरवाही से इस शिखर की मरम्मत नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही के दौरान कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने तत्काल मरम्मत की मांग की है।
Varanasi News: शिवपुर (वाराणसी), संवाद। शिवपुर के पांचों पांडव मंदिर का क्षतिग्रस्त शिखर श्रद्धालुओं के लिए खतरा बन गया है। पिछले दिनों नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त इस शिखर की अब तक मरम्मत नहीं कराई गई है। नगर निगम की लापरवाही से स्थानीय लोगों में चिंता और आक्रोश है। स्थानीय लोगों रुपेश, कमलेश केसरी, सदानंद का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सावन में इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु, कांवरिये और स्थानीय लोगों की आवाजाही होती है। मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं।
इसके बावजूद मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। क्षतिग्रस्त हिस्से को न तो घेरा गया है और न ही लोगों को सतर्क करने के लिए कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार, क्षतिग्रस्त शिखर और जर्जर भवन की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं नगर निगम, जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग से इस मामले को संज्ञान लेने पर जोर दिया है।
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