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Varanasi News: शिक्षकों ने जानी शिक्षा नीति की खास बातें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर (बीएचयू) एवं यूपी कॉलेज के आठ दिवसीय एनईपी अभिमुखीकरण और संवेदीकरण कार्यक्रम में शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति की

Varanasi News: शिक्षकों ने जानी शिक्षा नीति की खास बातें

Varanasi News: वाराणसी। यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर (बीएचयू) एवं यूपी कॉलेज के आठ दिवसीय एनईपी अभिमुखीकरण और संवेदीकरण कार्यक्रम में शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति की खास बातें जानी। तीन से 11 अगस्त तक ऑनलाइन कार्यक्रम में देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब 250 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में शैक्षणिक नेतृत्व, प्रशासन-प्रबंधन, भारतीय ज्ञान परंपरा, सूचना-संचार प्रौद्योगिकी, समग्र-बहुविषयक शिक्षा, उच्च शिक्षा-समाज तथा कौशल विकास समेत कई विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार रखे। यूपी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह ने शैक्षणिक नेतृत्व, प्रशासन एवं प्रबंधन पर चर्चा की। प्रो. हरिकेश सिंह, प्रो. सुधीर कुमार राय, प्रो. अखिलेश कुमार, प्रो. सोपन कुमार शर्मा समेत कई विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त किया।

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समापन सत्र की मुख्य अतिथि प्रो. जयंती दत्ता रहीं। मुख्य आयोजक प्रो. आनंदवर्धन शर्मा और प्रो. धर्मेंद्र सिंह रहे। समन्वयक डॉ. विनीत कुमार राय और को-कोऑर्डिनेटर सतीश प्रताप सिंह रहे।

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