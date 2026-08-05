Varanasi News: बकाए हाउस-वाटर टैक्स पर सरचार्ज, ब्याज माफ
Varanasi News: वाराणसी में 42 हजार से अधिक भवन स्वामियों के गृहकर, जलकर और सीवर कर के बकायों पर ब्याज और सरचार्ज माफ कर दिया गया है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत 15 अगस्त से विशेष कैंप लगाए जाएंगे। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि इससे भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। शहर के 42 हजार से अधिक भवन स्वामियों के गृहकर-जलकर और सीवर कर के बकाये पर सरचार्ज और ब्याज माफ हो गया है। इस बाबत शासन की ओर से एकमुश्त समाधान योजना संबंधी 20 जुलाई को जारी आदेश पर नगर निगम कार्यकारिणी ने मंगलवार को मुहर लगा दी।
विशेष कैंप की योजना
कार्यकारिणी समिति की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार, बकायेदारों से भुगतान कराने के लिए नगर निगम के जोनल कार्यालयों पर 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक विशेष कैंप लगेंगे। उल्लेखनीय है कि शहर में विगत 10 वर्षों से हजारों भवन स्वामियों ने असेसमेंट आदि वजह से गृह कर का भुगतान नहीं किया है। इन पर नगर निगम का 304 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें ब्याज की राशि 86 करोड़ रुपये है।
संकल्पना की बैठक
स्मार्ट सिटी के सभागार में महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में एकमुश्त समाधान योजना के तहत निर्णय का लाभ सरकारी विभागों को भी मिलेगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि एक लाख रुपये तक के बकायेदार अपनी कुल राशि का एक-तिहाई हिस्सा शुरुआती 30 दिनों में जमा कर सकेंगे। दो-तिहाई राशि का भुगतान दो मासिक किश्तों में करना होगा। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि टैक्स बकाये पर ब्याज और सरचार्ज में छूट से भवन स्वामियों को बड़ी राहत होगी।
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