Varanasi News: तैलंग स्वामी चलाकर ले गए थे मां काली की मूर्ति
Varanasi News: काशी में आनंद कानन गुरुकुल द्वारा आयोजित 'कथा: किस्सागोई' सत्र में परमहंस संत तैलंग स्वामी से जुड़े कई अनोखे किस्से साझा किए गए। वरिष्ठ रचनाकार प्रियंका अग्निहोत्री ने बच्चों को तैलंग स्वामी के चमत्कारों और उनके योगदानों के बारे में बताया, जिससे उपस्थित लोगों ने गहरी रुचि दिखाई।
Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से आकर काशी में वास करने वाले परमहंस संत तैलंग स्वामी से जुड़े कई अप्रचलति किस्से बुधवार को प्रकाश में आए। ये किस्से नगर की वरिष्ठ रचनाकार प्रियंका अग्निहोत्री ‘गीत’ ने प्रकट किए। वह आनंद कानन गुरुकुल की ओर से संचालित काशी कथा : किस्सागोई द स्टोरी टेलिंग सत्र में तैलंग स्वामी से जुड़े किस्से सुना रही थीं। उन्होंने ने गुरुकुल के गायन, वादन, नृत्य और चित्रकला के प्रशिक्षुओं को रोचक अंदाज में इन्हें सुनाया। गीत ने बच्चों को बताया कि महान संत तैलंग स्वामी को सचल विश्वनाथ का नाम रामकृष्ण परमहंस ने ही दिया था।
वीडीए के सहयोग से संचालित गुरुकुल के इस विशेष सत्र में प्रियंका अग्निहोत्री ने बताया कि एक बार एक शिल्पी मां काली की मूर्ति बना रहा था। वह मूर्ति तैलंग स्वामी को पसंद आ गई तो उन्होंने शिल्पकार से वह मूर्ति मांग ली। शिल्पकार ने कहा बिल्कुल दे दूंगा बस शर्त यह है कि आप मूर्ति को चला कर ले जाएं। शिल्पकार के कहने के बाद तैलंग स्वामी ने हाथ बढ़ाया तो मां काली की मूर्ति उनका हाथ थामकर उनके साथ चल दीं। एक अन्य प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने सुनाया कि पंचगंगा घाट पर मंगल भट्ट नाम के एक विद्वान रहते थे। वह नित्य बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जो माला वह गर्भगृह में बाबा को चढ़ाकर आए हैं वही माला मंदिर के बाहर एक संत के गले में पड़ी हुई है। ऐसा जब कई बार हुआ तो एक दिन मंगल भट्ट ने बिल्कुल अलग तरह की माला बाबा को अर्पित की। मंदिर से बाहर आते ही देखा कि वह माला संत के गले में पड़ी है। वह उनके चरणों में लेट गए। बारंबार प्रार्थना करके वह उन्हें अपने साथ पंचगंगा घाट ले गए। उन्होंने आजीवन उनकी सेवा की। इस अवसर पर डॉ. प्रेमनारायण सिंह, पं. विजय कपूर, डॉ. दिव्या श्रीवास्तव, चित्रकार अनिल शर्मा, मानती शर्मा, कथक नर्तक अमृत मिश्रा उपस्थित रहे।
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