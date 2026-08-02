Varanasi News: विद्यार्थियों ने सीखा स्वच्छता का संस्कार
Varanasi News: वाराणसी में नगर निगम द्वारा स्वच्छता से संस्कार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य शहर में स्वच्छता और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। विद्यार्थियों को गीला और सूखा कचरा अलग करने के फायदे बताए गए। उपसभापति नरसिंह दास ने कहा कि स्वच्छता को बनाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम की ओर से भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज में शनिवार को स्वच्छता से संस्कार अभियान का शुभारंभ किया गया। उपसभापति नरसिंह दास ने बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। 31 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष अभियान का उद्देश्य शहर में स्वच्छता और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों को गीला और सूखा कचरा अलग करने के फायदे बताए गए। नरसिंह दास ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए स्वच्छता और यातायात नियमों की समझ होना आवश्यक है। विद्यार्थियों से गली मोहल्ले में कचरा फेंकने वालों से विनम्रतापूर्वक कूड़ा गाड़ी में ही कचरा डालने का आग्रह करने की अपील की।
कार्यक्रम के महत्व
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि कचरा व्यर्थ नहीं बल्कि एक मूल्यवान संसाधन है। यदि हम गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखें तो गीले कचरे से जैविक खाद बनाई जा सकती है। यातायात उपनिरीक्षक शिवबदन यादव ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी। बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से गीले कचरे से खाद बनाने की विधि समझाई गई। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आशुतोष पांडेय ने किया। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉ. चारूचंद्र त्रिपाठी, पार्षद सुशील गुप्ता योगी, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश कुमार मिश्र, जोनल स्वच्छता अधिकारी क्षितिज मिश्रा, पीआरओ संदीप श्रीवास्तव, प्रीति सिंह, सरिता तिवारी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा शिवकरण सिंह गौतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भदैनी में भी नगर निगम की ओर से स्वच्छता से संस्कार कार्यक्रम हुआ।
विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ
बोले विद्यार्थी
हरा, लाल, नीला और काला डस्टबिन के प्रकार और कचरे की श्रेणी के बारे में जानकारी मिली। घर में मैं ये डस्टबिन रखूंगा और अलग-अलग कचरा रखूंगा।
विराट कुमार, कक्षा 6
मम्मी-पापा से गीला-सूखा कचरा अलग करने के फायदे के बारे में बताएंगे। अपने मोहल्ले, स्कूल और शहर में सफाई के बारे में जानकारी मिली है।
रवीना कुमारी, कक्षा 4
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंAbhishek Tripathi
शॉर्ट बायो : अभिषेक त्रिपाठी पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़े हैं। वाराणसी संस्करण के लिए वह शिक्षा जगत और राजनीतिक दल में कांग्रेस बीट कवर करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक त्रिपाठी वाराणसी में इससे पहले भी विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। शिक्षा और राजनीतिक बीट के रिपोर्टर के तौर पर 2021 से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लगभग पांच वर्ष से इस भूमिका में इन्होंने विशिष्ट अभियान, असर और ऑफबीट खबरें भी शामिल हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की। यहां पहले डेस्क और फिर रिपोर्टिंग में काम किया। रिपोर्टिंग में मेडिकल, रेलवे और अपराध जैसी बीट पर कााम किया। यहां से 2011 में हिन्दुस्तान वाराणसी की सेवाएं शुरू की। अगले छह वर्ष तक प्रशासन और क्राइम रिपोर्टिंग में कई प्रतिमान स्थापित किए। 2016 में दैनिक भास्कर भोपाल से जुड़े और यहां लोकल रिपोर्टिंग से इतर डिजिटल और देश-दुनिया की खबरों की समझ विकसित की। 2020 तक दैनिक जागरण के अलावा विभिन्न डिजिटल और प्रिंट माध्यमों से जुड़े रहने के बाद 2021 में दोबारा हिन्दुस्तान वाराणसी में शिक्षा बीट पर वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
12वीं तक विज्ञान, इसके बाद राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ने अभिषेक को जीवन की सभी धाराओं का अनुभव दिया। इसका असर पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग, लेखन और प्रस्तुतिकरण पर दिखा। अभिषेक राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय एंगल वाली खबरों के लेखन में सिद्धहस्त हैं। प्रशासन और अपराध जगत की खबरों पर भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वाराणसी की भौगोलिक समझ और बड़ा सामाजिक दायरा भी इनकी रिपोर्टिंग में काफी मददगार साबित होता रहा है। 2013 से राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास के मोर्चे पर बदलते बनारस के हर पहलू को इन्होंने गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। संप्रति शिक्षा जगत में प्री-प्राइमरी से लेकर आईआईटी की तकनीकी दक्षता वाली खबरों को भी लिख सकने में यह सक्षम रिपोर्टर हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
अभिषेक फिल्म, ट्रेंड्स, यूथ और लाइफस्टाइल विषयों पर भी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए भी वह प्रसिद्ध हैं। बीते वर्षों में अपने अखबार के लिए इन्होंने कई विशेष कवरेज, इंटरव्यू, सीरीज प्लान किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता और नयापन जरूरी है। इसके साथ ही खबरों का लेखन और प्रस्तुतीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्दों की समझ और उनकी सटीक प्रस्तुति पाठक को समाचार पर ठहरने और बाद में उसकी चर्चा करने पर विवश करती है।
विशेषज्ञता
प्रशासनिक और राजनीतिक कवरेज
अपराध और मानवीय एंगल के समाचारों में सिद्धहस्तता
फिल्म स्टार, साहित्यकार और राजनीतिज्ञों के विशेष साक्षात्कार
शिक्षा, धर्म संस्कृति और ऑफबीट खबरें
डेस्क पर खबरों का संपादन और पेजमेकिंग
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