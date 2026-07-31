Varanasi News: पांच माह की बच्ची का क्लेफ्ट लिप सर्जरी सफल
Varanasi News: वाराणसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौकाघाट में पांच माह के शिशु का क्लेफ्ट लिप का सफल ऑपरेशन हुआ। डॉ. कोमल द्विवेदी और डॉ. नेहा सिंह की टीम ने सर्जरी की। बच्चे के माता-पिता, दिलीप कुमार और रितिका कुमारी ने डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया है।
Varanasi News: वाराणसी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौकाघाट में पांच माह के शिशु के क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल होने पर परिजनों में खुशी है। चिकित्सा अधिकारी डॉ. कोमल द्विवेदी और डॉ. नेहा सिंह की टीम ने इस बच्ची की सर्जरी की। वरुणापुल निवासी पिता दिलीप कुमार और मां रितिका कुमारी ने डॉक्टरों का आभार जताया है।
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