Varanasi News: रामेश्वर तिराहे पर हादसे में छात्रा घायल
Varanasi News: रामेश्वर तिराहे पर स्कूटी और चार पहिया वाहन की टक्कर में छात्रा अनीशा वर्मा घायल हो गई। वह अपने घर गोसाईपुर जा रही थी। हादसे में उसकी स्कूटी को क्षति पहुँची। ग्रामवासियों ने चार पहिया वाहन को पकड़ लिया, लेकिन शराब के नशे में धुत ड्राइवर फरार हो गया।
Varanasi News: रामेश्वर। रामेश्वर तिराहे पर सोमवार को चार पहिया और स्कूटी में टक्कर होने से छात्रा अनीशा वर्मा घायल हो गई। वह अपने घर गोसाईपुर जा रही थी। हादसे में छात्रा की स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने चार पहिया वाहन को पकड़ लिया। उसका ड्राइवर शराब के नशे में था। वह मौके से भाग निकला।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।