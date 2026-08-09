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Varanasi News: अवलेशपुर में मीट की 12 दुकानें ध्वस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: सावन महीने के दृष्टिगत वाराणसी में मांस, मछली और मुर्गे की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करवा रहा नगर निगम। शनिवार को निगम ने अवलेशपुर में 12 मीट की दुकानें ध्वस्त कीं और आठ जालियां जब्त की। आगे भी औचक निरीक्षण जारी रहेगा।

Varanasi News: अवलेशपुर में मीट की 12 दुकानें ध्वस्त

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। सावन महीने के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में मांस, मछली और मुर्गे की दुकानों के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शनिवार को निगम की टीम ने शहर भर में बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान अवलेशपुर में 12 मीट की दुकानें ध्वस्त करने के साथ ही आठ जालियां जब्त कर ली गईं।

नगर निगम की कार्रवाई

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर नगर निगम की पशु विभाग और प्रवर्तन टीम ने चितई पुर थानाध्यक्ष और पुलिस बल के साथ अवलेशपुर क्षेत्र में कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध रूप से संचालित 12 दुकानों को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप का माहौल रहा। टीम ने इसके अलावा शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में भी औचक निरीक्षण अभियान चलाया।

संवेदी निरीक्षण अभियान

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि आगे भी शहर के अलग-अलग वार्डों और मुख्य बाजारों में इस तरह का औचक निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि कोई दुकानदार दोबारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया, तो उस पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वाराणसी में मांस, मछली और मुर्गे की दुकानों पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है?
सावन महीने के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में मांस, मछली और मुर्गे की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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