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Varanasi News: कहानियों का चित्रण किया, पाया पुरस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वराणसी में महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्र द्वारा प्रेमचंद जयंती पर नवरचना कॉन्वेंट स्कूल में कहानी-चित्रण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कक्षा चार से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विभिन्न पुरस्कार वितरित किए गए। मुख्य अतिथि डॉ. मुक्ता रहीं, जबकि अध्यक्षता प्रो. सुरेंद्र प्रताप ने की।

Varanasi News: कहानियों का चित्रण किया, पाया पुरस्कार

Varanasi News: वाराणसी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्र की ओर से प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में गिलट बाजार स्थित नवरचना कॉन्वेंट स्कूल में कहानी-चित्रण चित्रकला प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में कक्षा चार से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विभिन्न वर्गों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार वितरित किए गए। मुख्य अतिथि डॉ.मुक्ता रहीं। अध्यक्षता प्रो.सुरेंद्र प्रताप ने की। निर्णायक डॉ.श्रद्धानंद रहे। डॉ.रामसुधार सिंह,डॉ.संगीता श्रीवास्तव ‘सहर’, बीएल. प्रजापति ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन अरुणिमा श्रीवास्तव तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य पल्लवी सिंह ने किया।

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