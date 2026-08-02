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Varanasi News: अर्दली बाजार में स्पेशल हज कैंप आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में इंडियन सोसायटी फॉर सोशल रिवॉल्यूशन एंड एक्शन (इसरा) द्वारा अर्दली बाजार में एक स्पेशल हज कैंप लगाया जाएगा। इसमें पूर्वांचल के यात्रियों को फॉर्म भरवाने और अन्य आवश्यकताओं की सुविधा दी जाएगी। हज यात्री हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

Varanasi News: अर्दली बाजार में स्पेशल हज कैंप आज

Varanasi News: वाराणसी। इंडियन सोसायटी फॉर सोशल रिवॉल्यूशन एंड एक्शन (इसरा) की वाराणसी इकाई की ओर से रविवार को अर्दली बाजार स्थित उल्फत बीबी के अहाता में स्पेशल हज कैंप लगेगा। इसमें पूर्वांचल के यात्रियों को फॉर्म भरवाने समेत अन्य कार्यों की सुविधा दी जाएगी। हज यात्री 9453365297, 9450269461 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसरा के जिला अध्यक्ष मो. शाहरुख ने कहा कि हज से जुड़ी किसी भी जानकारी, प्रक्रिया के लिए कैंप में पहुंच सकते हैं।

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