Varanasi News: अर्दली बाजार में स्पेशल हज कैंप आज
Varanasi News: वाराणसी में इंडियन सोसायटी फॉर सोशल रिवॉल्यूशन एंड एक्शन (इसरा) द्वारा अर्दली बाजार में एक स्पेशल हज कैंप लगाया जाएगा। इसमें पूर्वांचल के यात्रियों को फॉर्म भरवाने और अन्य आवश्यकताओं की सुविधा दी जाएगी। हज यात्री हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
Varanasi News: वाराणसी। इंडियन सोसायटी फॉर सोशल रिवॉल्यूशन एंड एक्शन (इसरा) की वाराणसी इकाई की ओर से रविवार को अर्दली बाजार स्थित उल्फत बीबी के अहाता में स्पेशल हज कैंप लगेगा। इसमें पूर्वांचल के यात्रियों को फॉर्म भरवाने समेत अन्य कार्यों की सुविधा दी जाएगी। हज यात्री 9453365297, 9450269461 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसरा के जिला अध्यक्ष मो. शाहरुख ने कहा कि हज से जुड़ी किसी भी जानकारी, प्रक्रिया के लिए कैंप में पहुंच सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।