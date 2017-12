यूपी: वाराणसी में विशेष गंगा आरती से हुआ नए साल का जोरदार स्वागत

दुनियाभर में नया साल का जोरदार स्वागत हुआ। वाराणसी में भी नया साल का स्वागत गंगा आरती के साथ हुआ। साल के पहले दिन विशेष गंगा आरती की गई। इस आरती को देखने के लिए देश-विदेश से सैलानी और श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। आरती के बाद सभी ने नए साल पर एक दूसरे को बधाई दी और देश में शांति और समृद्धि की कामना की।

बता दें कि वाराणसी के घाट पर गंगा आरती रोजाना होती है। हिन्दू धर्म में गंगा आरती को देखने का अपना अलग ही महत्त्व है। यहां दूर दूर से लोग आरती देखने आते हैं।

#UttarPradesh: Special Ganga aarti performed in #Varanasi on the first day of 2018 pic.twitter.com/24rSMbUMZX