सोनभद्र जा रही जनरथ बस में लगी आग, यात्री सुरक्षित

हिन्दुस्तान टीम,वाराणसी Newswrap Mon, 06 Dec 2021 02:36 PM

1/ 2 सोनभद्र जा रही जनरथ बस में दोपहर लगभग पौने दो बजे आग लग गई। हादसा तब हुआ जब बस अपने पूरे स्पीड में थी। ककरमत्ता ओवरब्रिज पर चलती बस में आग लगते ही... 2/ 2 सोनभद्र जा रही जनरथ बस में दोपहर लगभग पौने दो बजे आग लग गई। हादसा तब हुआ जब बस अपने पूरे स्पीड में थी। ककरमत्ता ओवरब्रिज पर चलती बस में आग लगते ही...

Your browser does not support the audio element.