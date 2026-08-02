Varanasi News: सितार की तान से झंकृत हुई वरुणा संध्या
Varanasi News: वाराणसी में छावनी परिषद और दीपिका कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित साप्ताहिक वरुणा संध्या में डॉ. आनंद कुमार मिश्र ने सितार वादन किया। उन्होंने राग पूरिया कल्याण से वादन की शुरुआत की और ‘करो न मनमानी हम संग’ तथा ‘डगर बिच कैसे चलूं...’ जैसे धुनों का प्रदर्शन किया। तबला पर अशेष नारायण मिश्र ने साथ दिया।
Varanasi News: वाराणसी। छावनी परिषद एवं दीपिका कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से होने वाली साप्ताहिक वरुणा संध्या में डॉ.आनंद कुमार मिश्र का मधुर सितार वादन हुआ। शनिवार को कैंटोनमेंट स्थित नेहरू पार्क में उन्होंने वादन का आरंभ राग पूरिया कल्याण में आलाप से किया। इसके बाद तीनताल में गिरिजा देवी की बंदिश ‘करो न मनमानी हम संग’ और बनारसी दादरा ‘डगर बिच कैसे चलूं...’ की धुन बजाई। उनके साथ तबला पर अशेष नारायण मिश्र ने संगत की।
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