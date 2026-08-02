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Varanasi News: जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में 7 अगस्त तक 'शटलर्स स्लैम 2026' बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को मौका देना है। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर मिलेगा और पुरस्कारों के रूप में एक लाख रुपये बांटे जाएंगे।

Varanasi News: जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से

Varanasi News: वाराणसी। पहड़िया के अकथा स्थित कोर्ट्स ऑफ काशी की ओर से से 7 अगस्त तक जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता ‘शटलर्स स्लैम 2026’ का आयोजन किया जाएगा। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव नागेंद्र सिंह, आयोजन संयोजक अभिनव वर्मा एवं आयोजन सचिव आनंद पांडेय ने शनिवार को यह जानकारी दी। बताया कि खिलाड़ियों के बीच कुल एक लाख तक के पुरस्कार बांटे जाएंगे। प्रमाणपत्र, मेडल एवं ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। नागेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य वाराणसी एवं आसपास के क्षेत्रों में छिपी बैडमिंटन प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है, ताकि युवा खिलाड़ी अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन कर आगे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंच सकें।

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बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों एवं श्रेणियों के खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे अधिक से अधिक प्रतिभाओं को अपनी क्षमता साबित करने का अवसर प्राप्त होगा। अभिनव वर्मा और आनंद पांडेय ने प्रतियोगिता की पंजीकरण प्रक्रिया, मैचों के आयोजन, नियमों, पुरस्कार राशि तथा प्रतियोगिता की पारदर्शी व्यवस्था की जानकारी दी।

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