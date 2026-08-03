Varanasi News: काशी में 11 राज्यों के पांच सौ श्याम भक्त जुटेंगे
Varanasi News: वाराणसी में श्रीश्याम झूलनोत्सव का 55वां संस्करण 15 और 16 अगस्त को आयोजित होगा जिसमें 11 राज्यों के पांच सौ से अधिक भक्त शामिल होंगे। इस महोत्सव में भजन प्रस्तुतियों के साथ रुद्राभिषेक और सुंदरकांड का पाठ भी होगा। 40 कारीगर प्रभु के शृंगार के लिए कोलकाता से बुलाए गए हैं।
Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। सावन में श्रीश्याम झूलनोत्सव के 55वें संस्करण में देश के 11 राज्यों के पांच सौ से अधिक भक्त शामिल होंगे। 15 और 16 अगस्त को महमूरगंज स्थित शुभम लॉन में होने वाले आयोजन की तैयारियों की समीक्षा रविवार को महमूरगंज के बालाजी पैलेस में हुई।
आयोजन की जानकारी
बैठक के बाद श्रीश्याम मंडल के अध्यक्ष दीपक तोदी ने बताया कि पहली बार श्रीश्याम झूलनोत्सव में अन्य प्रदेशों के भी श्याम मंडलों को आमंत्रित किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चित बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, झारखंड राज्य से कुल 20 श्याम मंडलों के पांच सौ से अधिक सदस्य शामिल हैं।
कार्यक्रम का प्रारंभ
दो दिवसीय महोत्सव का आगाज 15 अगस्त को सायं 7:00 बजे भजनों से होगा। भजनों का क्रम 16 अगस्त की सुबह 10:00 बजे तक लगातार चलेगा। कोलकाता के सौरभ शर्मा, विवेक शर्मा, लवकुश अग्रवाल, विकास रुईया, कटिहार के आदर्श दाधीच, जयपुर के सागर शर्मा, नजफगढ़ दिल्ली के बंटू भैया सहित देश के कई नामी गायक भजनों की प्रस्तुति देंगे।
विशेष कार्यक्रम
16 अगस्त को प्रातः रुद्राभिषेक के अलावा मंदिर के पुजारी संजय हजारी सुंदरकांड का पाठ करेंगे। श्याम प्रभु के शृंगार के लिए कोलकाता के 40 कारीगरों को बुलाया गया है। प्रभु को छप्पन भोग सहित विभिन्न पकवानों का सवामणी भोग लगाया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।