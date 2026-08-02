Varanasi News: भयमुक्त समाज बनाना ही राजा का अंतिम लक्ष्य

Varanasi News: वाराणसी में पातालपुरी मठ में श्रीराम परिवार गाथा के तीसरे दिन भगवान श्रीराम के भयमुक्त समाज की स्थापना पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने राम के इतिहास को प्राथमिक स्रोतों से प्रस्तुत किया। प्रमुख वक्ता जगद्गुरु बालक देवाचार्य ने राम के संकल्प के महत्व को समझाया।

Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। पातालपुरी मठ में चल रहे श्रीराम परिवार गाथा के तीसरे दिन भगवान श्रीराम के भयमुक्त समाज की स्थापना के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। विशाल भारत संस्थान एवं पातालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आम जनमानस को राम के इतिहास से परिचित कराया जा रहा है। इसमें वक्ताओं के द्वारा प्राथमिक स्रोतों एवं साक्ष्यों के इस्तेमाल से राम के इतिहास की चर्चा हो रही है।

भगवान श्रीराम का संदेश मुख्य गाथाकार जगद्गुरु बालक देवाचार्य ने बताया कि तुलसी दास कृत श्रीरामचरितमानस में स्पष्ट है कि श्रीराम ने केवल ऋषियों मुनियों को ही भयमुक्त नहीं किया, बल्कि समग्र पृथ्वी को भयमुक्त करने का संकल्प लिया। श्रीराम ने खर, दूषण और उसकी सेना को आपस में ही लड़वाने के बाद उन दोनों का वध करके आदिवासी, वनवासी समाज के पिछड़े समाज को सुरक्षित किया। प्रभु श्रीराम ने माता सीता को रावण और सुग्रीव की पत्नी रुमा को बाली के चंगुल से छुड़ाकर पूरे विश्व को यह संदेश दिया था कि अपहरणकर्ता चाहे जितना बलशाली हो उसे उसके समर्थकों सहित नेस्तनाबूद करके मानवता को भय मुक्त करना उनका लक्ष्य है।

भयमुक्त समाज की स्थापना मुख्यवक्ता साहित्यकार डॉ.कवींद्र नारायण ने कहा कि वाल्मीकि रामायण यह बताता है कि श्रीराम ने अपने बाल्यकाल से ही निर्भय समाज की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। महंत अवधेश दास जी ने कहा कि भयमुक्त समाज की स्थापना ही रामराज्य है। डॉ.राजीव ने कहा कि नवीनतम शोध कार्यों में श्रीराम के समय के सभी आताताइयों एवं उनके अत्याचारों के जिक्र मिलता है। उस समय की परिस्थिति और जनजातियों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इस अवसर पर महंत प्रभु रामदास, संत अभिराम दास, जगदीश्वर दास, मनोज भारद्वाज, सुदर्शन दास, उत्कर्ष शंकर पांडेय, अनुभव पांडेय, आचार्य द्वारिका प्रसाद, दक्षिता भारतवंशी, खुशी भारतवंशी, इली भारतवंशी आदि की मौजूदगी रही।