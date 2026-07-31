Varanasi News: श्रेया प्रिया का सुगम गायन से काशी वंदन
Varanasi News: वाराणसी में काशी वंदन की सांस्कृतिक संध्या में श्रेया प्रिया मिश्रा ने सुगम गायन प्रस्तुत किया। उन्होंने गणेश वंदना और कई भजनों का गायन किया, जिसमें 'जय गण नायक', 'भजन कर मनवा राम रघुराई', और 'कहनवा मानो ओ राधारानी' शामिल हैं। तबले पर वैभव मिश्र और हारमोनियम पर ब्रजेश कुमार ने संगत की।
Varanasi News: वाराणसी। काशी वंदन की दैनिक सांस्कृतिक संध्या में गुरुवार को श्रेया प्रिया मिश्रा का सुगम गायन हुआ। उन्होंने गणेश वंदना ‘जय गण नायक’ से आरंभ किया। उन्होंने ‘भजन कर मनवा राम रघुराई’, कजरी ‘सखी सावन में’,‘सावन झरि लगेला धीरे-धीरे’ और ‘प्यारे नंद के किशोर’ प्रस्तुत किया। उन्होंने ‘कहनवा मानो ओ राधारानी’ से समापन किया। तबले पर वैभव मिश्र तथा हारमोनियम पर ब्रजेश कुमार प्रजापति ने संगत की।
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