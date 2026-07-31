Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: श्रेया प्रिया का सुगम गायन से काशी वंदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में काशी वंदन की सांस्कृतिक संध्या में श्रेया प्रिया मिश्रा ने सुगम गायन प्रस्तुत किया। उन्होंने गणेश वंदना और कई भजनों का गायन किया, जिसमें 'जय गण नायक', 'भजन कर मनवा राम रघुराई', और 'कहनवा मानो ओ राधारानी' शामिल हैं। तबले पर वैभव मिश्र और हारमोनियम पर ब्रजेश कुमार ने संगत की।

Varanasi News: श्रेया प्रिया का सुगम गायन से काशी वंदन

Varanasi News: वाराणसी। काशी वंदन की दैनिक सांस्कृतिक संध्या में गुरुवार को श्रेया प्रिया मिश्रा का सुगम गायन हुआ। उन्होंने गणेश वंदना ‘जय गण नायक’ से आरंभ किया। उन्होंने ‘भजन कर मनवा राम रघुराई’, कजरी ‘सखी सावन में’,‘सावन झरि लगेला धीरे-धीरे’ और ‘प्यारे नंद के किशोर’ प्रस्तुत किया। उन्होंने ‘कहनवा मानो ओ राधारानी’ से समापन किया। तबले पर वैभव मिश्र तथा हारमोनियम पर ब्रजेश कुमार प्रजापति ने संगत की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।