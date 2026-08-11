Varanasi News: लाखों के गबन में कंपनी कर्मचारी को बेल
Varanasi News: वाराणसी में करमा निवासी शिवम सिंह को लाखों रुपये के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जिला जज की अदालत में उसकी जमानत मंजूर कर दी गई। उसे कंपनी के प्रबंधक की शिकायत पर पकड़ा गया, जिसमें दावा किया गया कि शिवम ने ग्राहकों से वसूले गए पैसे का गबन किया।
Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। लाखों के गबन में गिरफ्तार करमा (सोनभद्र) निवासी शिवम सिंह मंगलवार को जमानत रिहा कर दिया गया। जिला जज संजीव शुक्ल की अदालत में उसके अधिवक्ता अनुज यादव और चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। स्पंदना स्पूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी की चौबेपुर शाखा के प्रबंधक रोहित कुमार की शिकायत पर उसे पकड़ा गया था। उन्होंने तहरीर में बताया था कि उनकी कंपनी रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत है। वह ग्रामीण महिलाओं के समूहों को लघु और कुटीर उद्योगों के लिए ऋण देती है। ऋण वसूली के लिए साप्ताहिक किस्त तय होती है। उनका आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी शिवम सिंह ने ग्राहकों से वसूले गए लाखों रुपये का गबन किया।
एक अन्य कर्मचारी राहुल यादव ने उसका सहयोग किया।
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