Varanasi News: सावन: बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों पर पुष्पवर्षा
Varanasi News: वाराणसी। सावन में देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने के लिए शिवभक्तों का समूह काशी पहुंचने लगा है। श्रावण प्रतिपदा पर हजारों भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। सावन के पहले दिन झांकी दर्शन व्यवस्था लागू की गई। भक्तों की सुविधा के लिए घाट से सड़क तक विशेष तैयारियां की गई हैं।
Varanasi News: वाराणसी। सावन में अभिषेक कर देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने के लिए शिवभक्तों का समूह काशी पहुंचने लगा है। इसी के साथ हरियाली के पूजित सावन में केसरिया असर घुलने की शुरुआत हो गई। श्रावण प्रतिपदा पर गुरुवार को स्थानीय शिव मंदिरों में भी चहल-पहल बढ़ गई। विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में धाम के द्वार से गंगा के घाटों तक केसरिया रंग अपनी मौजूदगी बढ़ाता दिखा। चितरंजन पार्क में बने विश्राम स्थल से दशाश्वमेध घाट के बीच यह बदलाव साफ-साफ महसूस हो रहा था। स्टैंड पर कतार में रखे कांवर गवाही दे रहे थे कि उन्हें कंधों पर उठाने वाले भी यहीं कहीं आसपास हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ा होने के कारण घाट किनारे विशेष सतर्कता नजर आई। चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रावण प्रतिपदा पर हजारों भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में भगवान विश्वनाथ, भगवान दंडपाणि एवं उनके मध्य स्थित भगवान बैकुण्ठेश्वर के शिखरों का पूजन किया गया। इनके सम्मुख कतारबद्ध खड़े श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्य गर्भगृह से मंदिर प्रांगण में ही विराजमान भगवान बद्रीनारायण मंदिर तक मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुजनों पर पुष्प वर्षा की गई। तीन पुष्प थाल माता अन्नपूर्णा को अर्पित किए गए। मां अन्नपूर्णा को अर्पित पुष्प अक्षत के साथ प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांटे गए। पहले दिन हजारों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। काशी के अन्य शिवालयों में भी विविध धार्मिक अनुष्ठा आरंभ हो गए हैं.
बाबा का झांकी दर्शन किया
अधिक से अधिक भक्तों को बाबा का दर्शन कराने के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था पहले दिन से ही मंदिर में लागू कर दी गई है। श्रावण प्रतिपदा पर गुरुवार को बाबा की मंगला आरती के बाद मंदिर के चारों द्वारों पर पात्र लगा दिए गए। इनके माध्यम से जल और दूध अर्पित किए गए। गर्भगृह के चारों द्वारों से एक साथ दर्शन होने से कम समय में अधिक लोगों ने दर्शन किए। झांकी दर्शन व्यवस्था पूरे सावन लागू रहेगी.
मंगला में शामिल हुए साढ़े तीन सौ भक्त
सावन प्रतिपदा पर बाबा की मंगला आरती में 350 से अधिक भक्त शामिल हुए। ज्यादातर भक्त दूसरे शहरों या राज्यों के थे। कॉरिडोर परिसर से मुख्य प्रांगण तक भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। धूप और वर्षा से बचाव के लिए कनात लगाए गए हैं। थोड़ी-थोड़ी दूर पर पेयजल भी उपलब्ध है.
दिया गया सातों द्वारों से प्रवेश
बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए भोर से ही कतार लगने लगी थी। विश्वनाथ मंदिर में सातों द्वारों से प्रवेश दिया गया। प्रवेश और निकास के लिए गेट नं.चार, काशी द्वार चार-बी, नंदूफारिया लेन द्वार, सिल्को द्वार (गेट नं. चार-ए), ढुंढिराज द्वार, सरस्वती फाटक द्वार और भैरव द्वार का उपयोग किया गया.
पिछले आंकड़ों के आधार पर तैयारी
भक्तों की सुविधा के लिए घाट से सड़क तक व्यवस्थाएं की गई हैं। यह व्यवस्था गत वर्ष के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए की गई है। गत वर्ष चारों सोमवार पर 20 लाख 53 हजार 813 दर्शनार्थी धाम पहुंचे थे। पिछले साल सबसे अधिक भीड़ सावन के अंतिम सोमवार पर 4 अगस्त को हुई थी। उस दिन 06 लाख 91 हजार 590 लोगों ने दर्शन किए थे। वहीं दर्शनार्थियों की सबसे कम संख्या पहले सोमवार पर 14 जुलाई को (03 लाख 41 हजार 356) थी.
बिछड़ी महिला को परिजनों से मिलाया
वाराणसी। राजस्थान के झुंझुनू से आई संजना गोयल को मंदिर प्रबंधन ने उनके परिजनों से मिलवाया। वह मंदिर में प्रवेश के दौरान अपनों से बिछड़ गई थीं। जानकारी होते ही मंदिर न्यास के अधिकारियों ने तत्परता दिखाई। उपलब्ध विवरण के आधार पर श्रद्धालु महिला के पुत्र से दूरभाष से संपर्क किया गया। कुछ देर बाद परिजन मंदिर कार्यालय से संजना गोयल को साथ ले गए.
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंArvind Mishra
शार्ट बायो : सांस्कृतिक समीक्षक के रूप में हिंदी पत्रकारिता में खास पहचान रखने वाले अरविन्द मिश्र अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के पत्रकार हैं। उनके दादा स्व.पं.जनार्दन दत्त मिश्र ‘व्यास’ ने आजादी की लड़ाई में अपनी लेखनी से देश की सेवा की। उनके पिता नवगीतकार स्व.पं.अशोक मिश्र ‘सामयिक’ ने देश के कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उच्च पदों पर सेवाएं दीं।
परिचय एवं अनुभव
अरविन्द मिश्र, हिंदी सांस्कृतिक पत्रकारिता का जाना पहचाना नाम है। बीते ढ़ाई दशक से अधिक समय से हिंदी पत्रकारिता की मुख्य धारा में बतौर सांस्कृतिक पत्रकार कार्यरत हैं। पत्रकारिता की शुरुआत क्राइम रिपोर्टर के रूप में हुई। दैनिक आज और अमर उजाला के लिए अर्से तक धर्म-संस्कृति की रिपोर्टिंग के साथ-साथ खेल पत्रकारिता भी की। रंगमंच, साहित्यिक मंच और संचालन विधा पर लेखन करने के साथ ही स्वयं उक्त विधाओं से जुड़े भी हैं।
करियर का सफर
अरविन्द मिश्र ने विद्यार्थी जीवन के दौरान ही काशी के सांध्यकालीन एवं साप्ताहिक समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू कर दिया था। वर्ष 1997 में दैनिक आज से जुड़कर मुख्य धारा की पत्रकारिता आरंभ की। आज अखबार चार वर्ष सेवा देने के बाद वर्ष 2002 में दैनिक अमर उजाला के वाराणसी संस्करण से बतौर रिपोर्टर जुड़े। वर्ष 2008 से 2012 तक अमर उजाला कॉम्पैक्ट की डेस्क और रिपोर्टिंग टीम को लीड किया। बरेली में अमर उजाला कॉम्पैक्ट की लॉन्चिंग कराई। वर्ष 2013 में दैनिक हिन्दुस्तान के पटना संस्करण से जुड़े। हिन्दुस्तान की ‘पटना लाइव’ टीम को चार वर्षों तक लीड किया। वर्ष 2018 से वाराणसी में बतौर मुख्य संवाददाता कार्यरत हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
हाईस्कूल की परीक्षा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी के रूप में उत्तीण करने के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा वाणिज्य विषय से दी। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण की। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से वर्ष 1994 में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण एम.कॉम की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। बहुत ही कम समय में अरविन्द मिश्र ने अमर उजाला में सांस्कृतिक पत्रकारिता के नवीन मानदण्ड स्थापित कर दिए। इस दौरान उन्होंने ‘काशी परिक्रमा’, ‘आमने-सामने’ और ‘देखी तुम्हरी काशी’ जैसे कॉलमों के माध्यम से अपनी लेखनी को धार दी। प्रदूषण की मार झेल रही गंगा पर उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया। गंगा पर उनके विशिष्ट लेखन से प्रभावित होकर ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरुशंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन्हें गंगारविन्द नाम दिया। सोशल मीडिया पर अरविन्द मिश्र इसी नाम से पहचाने जाते हैं। हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद अरविन्द मिश्र ने सांस्कृति पत्रकारिता में मील के कई पत्थर स्थापित किए। उन रिपोर्ट में रामनगर की रामलीला, नाटी इमली के भरत मिलाप से लेकर काशी में होने वाले धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों की अनेकानेक रिपोर्ट शामिल हैं। संकट मोचन संगीत समारोह और काशी के अति प्राचीन बेनियाबाग के इतिहास को पहली बार कलमबंद करने का श्रेय भी अरविन्द मिश्र को ही जाता है। उन्हें हिन्दुस्तान अखबार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले ‘होनहार अवार्ड’ इंडिवीजुअल कैटेगरी में छह बार दिए जा चुके हैं। जिन समाचार शृंखलाओं के लिए उन्हें यह अवार्ड मिले उनमें ‘काकोरी काण्ड के नायक’, ‘मैं बेनियाबाग हूं’, ‘प्रेमचंद के बहाने’, ‘प्रेमचंद से छल’, ‘सब्जीवाला शायर’ और ‘गंगा कावेरी’ शामिल हैं। संकट मोचन संगीत समारोह, काशी तमिल संगमम, बनारस लिट् फेस्ट जैसे वृहद आयोजनों की यादगार कवरेज की कटिंग पाठकों ने सहेज कर रखी है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के दिन अरविन्द मिश्र ने 23 अगस्त की तारीख को चंद्रयान दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल छेड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से लौट कर सीधे इसरो पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी।
विशेषज्ञता
अरविन्द मिश्र निश्चित रूप से सांस्कृति पत्रकार के रूप में अपनी खास पहचान रखते हैं लेकिन मानवीय कोणों वाली स्टोरी, शिक्षा, खेल और प्रशासनिक रिपोर्टिंग में भी अपनी दक्षता प्रमाणित की है। एक सफल रिपोर्टर होने के साथ ही उन्होंने अपने आप को एक छायाकार के रूप में भी स्थापित किया। हिन्दुस्तान समाचार पत्र में पटना और वाराणसी संस्करण में सौ से अधिक फोटोग्राफ पर बाइलाइन मिल चुकी है। काशी में देवदीपावली के उत्सव की उनके द्वारा ली गई तस्वीर को हिन्दुस्तान के देशभर के सभी संस्करणों में प्रमुखता से स्थान मिल चुका है।और पढ़ें
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