Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: शाइन सिटी पर 9.90 लाख की ठगी का केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में प्लॉट दिलाने के नाम पर अरबों की ठगी करने वाली कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ नया केस दर्ज किया गया है। पल्लवी सिंह ने 9.90 लाख रुपये की ठगी की शिकायत की है। कंपनी ने रजिस्ट्री तो कराई, लेकिन प्लॉट का कब्जा नहीं दिया और पैसे लौटाने की मांग पर धमकियाँ दी गईं।

Varanasi News: शाइन सिटी पर 9.90 लाख की ठगी का केस

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। प्लाट दिलाने एवं अन्य तरह के निवेश के नाम पर अरबों की ठगी करने वाली कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ कैंट थाने में एक और केस दर्ज किया गया है। रेणूकूट के हिंडालको कॉलोनी की पल्लवी सिंह की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर 9.90 लाख की ठगी का केस दर्ज किया गया है। पल्लवी सिंह वर्तमान में शिवपुर के तरना के कादीपुर में रहती हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि 18 फरवरी 2017 को वह परिवार के साथ जमीन खरीदने के लिए साइन सिटी प्रॉपर्टीज प्रा.लि. के कार्यालय जेपी मेहता तिराह पहुंचीं। वहां उनकी मुलाकात कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम एवं चार अन्य लोगों से हुई।

ये भी पढ़ें:अंसल निदेशकों पर 18.71 लाख ऐंठने का रिपोर्ट दर्ज

कंपनी के प्रतिनिधियों ने राजातालाब क्षेत्र में सेक्टर-2 स्थित प्लॉट खरीदने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए अलग-अलग किस्तों में 9.90 लाख रुपये जमा कराए। आरोपियों ने रजिस्ट्री कराई लेकिन कब्जा नहीं दिलाया। टाल मटोल किया जाने लगा। पैसा वापस मांगने पर धमकी दी जाने लगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।