Varanasi News: शाइन सिटी पर 9.90 लाख की ठगी का केस
Varanasi News: वाराणसी में प्लॉट दिलाने के नाम पर अरबों की ठगी करने वाली कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ नया केस दर्ज किया गया है। पल्लवी सिंह ने 9.90 लाख रुपये की ठगी की शिकायत की है। कंपनी ने रजिस्ट्री तो कराई, लेकिन प्लॉट का कब्जा नहीं दिया और पैसे लौटाने की मांग पर धमकियाँ दी गईं।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। प्लाट दिलाने एवं अन्य तरह के निवेश के नाम पर अरबों की ठगी करने वाली कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ कैंट थाने में एक और केस दर्ज किया गया है। रेणूकूट के हिंडालको कॉलोनी की पल्लवी सिंह की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर 9.90 लाख की ठगी का केस दर्ज किया गया है। पल्लवी सिंह वर्तमान में शिवपुर के तरना के कादीपुर में रहती हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि 18 फरवरी 2017 को वह परिवार के साथ जमीन खरीदने के लिए साइन सिटी प्रॉपर्टीज प्रा.लि. के कार्यालय जेपी मेहता तिराह पहुंचीं। वहां उनकी मुलाकात कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम एवं चार अन्य लोगों से हुई।
कंपनी के प्रतिनिधियों ने राजातालाब क्षेत्र में सेक्टर-2 स्थित प्लॉट खरीदने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए अलग-अलग किस्तों में 9.90 लाख रुपये जमा कराए। आरोपियों ने रजिस्ट्री कराई लेकिन कब्जा नहीं दिलाया। टाल मटोल किया जाने लगा। पैसा वापस मांगने पर धमकी दी जाने लगी।
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