Varanasi News: मुख्य केबल बीच से काट टेपिंग कर दी, जान का खतरा

Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लोगों की जान से कोई लेना-देना नहीं है। अगर होता तो वे नरिया से लंका तकआईपीडीएस बॉक्स और तार शिफ्टिंग के काम में लापरवाही नहीं बरतते। सुरक्षा मानकों को इस तरह नजरअंदाज नहीं करते लेकिन उन्होंने वह सबकुछ किया जिससे किसी की भी जान जा सकती है। मुख्य केबल को मीटर के बीच से काटने और नए सर्विस केबल के बजाय साधारण तार पर टेपिंग से काम चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद उनके ‘कारनामे’ का खुलासा हुआ। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर, वायरल वीडियो ने मुख्य अभियंता कार्यालय से लेकर पूर्वांचल डिस्कॉम मुख्यालय में हंगामा बरपा रखा है। काम में लापरवाही से मुख्य अभियंता अनिल कुमार वर्मा बेहद खफा हैं। उन्होंने अधिशासी अभियंता को खरी-खोटी सुनाई। इसके बाद कई अधिकारी मौके पर पहुंचे।

काम का विवरण

नगरीय विद्युत वितरण मंडल-प्रथम के नगरीय विद्युत वितरण खंड-चतुर्थ (चेतमणि) में नरिया से लंका तक एलटी केबल शिफ्टिंग होनी है। यह काम पीडब्ल्यूडी को कराना है। निर्माण खंड-प्रथम के अभियंताओं की निगरानी में काम होने हैं। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने मंगलवार को काम शुरू कराया तो सारे नियम तार-तार हो गए। लापरवाही की पराकाष्ठा दिखी। ठेकेदार के स्टॉफ ने आईपीडीएस बॉक्स और तार शिफ्टिंग के नाम पर मुख्य केबल को मीटर के बीच से ही काट दिया। मीटर और केबल के बीच साधारण तार लगाकर टेपिंग कर दी। स्थानीय नागरिकों ने जान के खतरे का हवाला देकर विरोध किया। ठेकेदार और उसके स्टॉफ पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी लापरवही बदस्तूर जारी रही। बता दें कि काम के वक्त जेई और सहायक अभियंता मौके पर नहीं थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभियंताओं की मौजूदगी में काम होना चाहिए। इससे खतरे की बात नहीं रहेगी लेकिन काम के वक्त उनकी गैरमौजूदगी में ठेकेदार और उसके स्टॉफ लापरवाही की। उपभोक्ताओं ने अंदेशा जताया कि गलत तरीके से केबल काटने के कारण बिजली चोरी का खतरा भी बढ़ेगा। कटियामार मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। ऐसे में विभाग की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बिजली विभाग और विजिलेंस टीम उन्हें बिजली चोरी के झूठे मामले में फंसाकर उनका उत्पीड़न करेगी।