Varanasi News: आरओबी की सर्विस लेन धंसी, आवागमन में मुश्किलें
Varanasi News: रोहनिया (वाराणसी) के मोहनसराय बैरवन स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर नवनिर्मित सर्विस रोड धंस गई है। स्थिति बेहद खराब है, जिससे बाइक सवार गिर रहे हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। एनएचएआई के अधिकारी ने बताया कि बारिश के कारण हुई क्षति को सुधारने की प्रक्रिया चल रही है।
Varanasi News: रोहनिया (वाराणसी), संवाद। नेशनल हाइवे-19 पर मोहनसराय बैरवन स्थित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) पर अखरी से मोहनसराय की तरफ जाने वाली नवनिर्मित सर्विस रोड धंस गई है। इससे आवागमन में मुश्किलें बढ़ गई हैं। आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। बैरवन गांव के सामने कुछ महीने पहले बनी यह सड़क अब जगह-जगह धंसकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनने के कुछ ही दिनों बाद सड़क खिसक गई थीं और अब बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। सड़क की खराब हालत के कारण यहां रोजाना बाइक सवार असंतुलित होकर गिर रहे हैं और अब तक कई लोग घायल भी हो चुके हैं।
सर्विस रोड पर मिट्टी और गिट्टियां बिखरी होने से वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। शाम के समय अंधेरा होने पर हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। इस संबंध में एनएचएआई (सासाराम) के परियोजना निदेशक आरसी वर्मा ने बताया कि बारिश की वजह से सड़क का जितना हिस्सा ध्वस्त हुआ है, उसे ठीक करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय परिस्थिति के मद्देनजर कार्रवाई की जा रही है।
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