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Varanasi News: ट्रेलर और बाइक में टक्कर, दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वराणसी में ठठरा गांव के पास एक बाइक सवार और उसकी साथी पर ट्रेलर ने टक्कर मारी। बाइक सवार उज्जवल सिंह (22) और सुप्रिया सिंह (26) गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रेलर चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

Varanasi News: ट्रेलर और बाइक में टक्कर, दो घायल

Varanasi News: कछवांरोड। क्षेत्र के ठठरा गांव (मिर्जामुराद) के सामने वाराणसी से प्रयागराज जाने वाले मार्ग पर सर्विस रोड जाने वाले कट के पास शुक्रवार सुबह नौ बजे वाराणसी के तरफ से आ रहे बाइक सवार मिर्जापुर जिले के कछवां थाना क्षेत्र के भैसा गांव निवासी उज्जवल सिंह (22) अपने मौसी की लड़की भीषमपुर (कपसेठी) निवासी सुप्रिया सिंह (26) को सामने से आ रहे ट्रेलर (ट्रक) से सामने से टक्कर हो गया। बाइक सवार दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़ भाग निकला। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची मिर्जामुराद पुलिस ने दोनों घायलों को कछवांरोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया।

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