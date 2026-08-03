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Varanasi News: समिति बनाने से मेडिकल क्लेम पास करने में देर होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वराणसी में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान की बैठक आयोजित हुई। इसमें वैलिडेशन एक्ट 2025 वापस लेने, रेल किराये में छूट, पेंशन वृद्धि, और डिजिटल पहचान पत्र जारी करने जैसे मुद्दे उठाए गए। सदस्यों ने मेडिकल क्लेम प्रक्रिया में देरी पर भी चिंता जताई।

Varanasi News: समिति बनाने से मेडिकल क्लेम पास करने में देर होगी

Varanasi News: वाराणसी। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान की बैठक रविवार को कोषागार परिसर स्थित नवनिर्मित पेंशनर कक्ष में हुई। इसमें वैलिडेशन एक्ट 2025 वापस लेने, वरिष्ठ नागरिकों को पहले की तरह रेल किराये में छूट देने, राशिकरण की कटौती 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष करने, 65, 70 और 75 वर्ष की आयु में पेंशन वृद्धि क्रमश: 5, 10 तथा 15 प्रतिशत करने और डिजिटल पहचान पत्र जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। जिलाध्यक्ष राजेश्वर पांडेय ने कहा कि मेडिकल क्लेम पास करने के लिए डॉक्टरों की समिति बनाने से भुगतान में काफी विलम्ब होगा। उन्होंने कहा कि शासनादेश में ऐसा कोई प्राविधान भी नहीं है।

बैठक को केआर शास्त्री, आनंद लाल, फूलचंद्र, संतलाल यादव, बंशीलाल जायसवाल, सुभाष सिंह, सीबी सिंह, उमेश चंद्र राय, उमेश बहादुर सिंह, नंदलाल, अवधेश कुमार शर्मा, संजय कुमार श्रीवास्तव आदि ने सम्बोधित किया। संचालन जिला मंत्री जयराज बहादुर सिंह ने किया।

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