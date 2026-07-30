Varanasi News: गुमशुदा बालक की तलाश में पुलिस ने मांगा सहयोग
Varanasi News: वाराणसी की गोमती जोन पुलिस ने बालक अयांश विश्वकर्मा की तलाश के लिए लोगों से सहयोग मांगा है। वह 28 जुलाई से लापता है। बालक मानसिक रूप से दिव्यांग है और बोलने में असमर्थ है। पुलिस ने उसके सकुशल वापस लाने के लिए विशेष टीम गठित की है।
Varanasi News: वाराणसी। गोमती जोन की पुलिस ने बुधवार को एक बालक की तलाश में आम लोगों से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने बताया कि बड़ागांव कुशमुरा का अयांश विश्वकर्मा 28 जुलाई से अपने घर से लापता है। परिजनों की तहरीर पर थाना बड़ागांव में मुकदमा दर्ज किया गयाहै। बालक की सकुशल बरामदगी के विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस ने बताया कि बालक ने पीले रंग की टी-शर्ट एवं मटमैले रंग का हाफ पैंट पहन रखा है। वह मानसिक रूप से दिव्यांग एवं बोलने में असमर्थ है। उसके मुंह से लगातार लार टपकती रहती है, दाहिने पैर में सूजन भी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।