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Varanasi News: गुमशुदा बालक की तलाश में पुलिस ने मांगा सहयोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी की गोमती जोन पुलिस ने बालक अयांश विश्वकर्मा की तलाश के लिए लोगों से सहयोग मांगा है। वह 28 जुलाई से लापता है। बालक मानसिक रूप से दिव्यांग है और बोलने में असमर्थ है। पुलिस ने उसके सकुशल वापस लाने के लिए विशेष टीम गठित की है।

Varanasi News: गुमशुदा बालक की तलाश में पुलिस ने मांगा सहयोग

Varanasi News: वाराणसी। गोमती जोन की पुलिस ने बुधवार को एक बालक की तलाश में आम लोगों से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने बताया कि बड़ागांव कुशमुरा का अयांश विश्वकर्मा 28 जुलाई से अपने घर से लापता है। परिजनों की तहरीर पर थाना बड़ागांव में मुकदमा दर्ज किया गयाहै। बालक की सकुशल बरामदगी के विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस ने बताया कि बालक ने पीले रंग की टी-शर्ट एवं मटमैले रंग का हाफ पैंट पहन रखा है। वह मानसिक रूप से दिव्यांग एवं बोलने में असमर्थ है। उसके मुंह से लगातार लार टपकती रहती है, दाहिने पैर में सूजन भी है।

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