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Varanasi News: बच्छांव, सुसुवाही और शहंशाहपुर की टीम चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: रोहनिया (वाराणसी) में बच्छांव जोन के विद्यालयीय बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में बच्छाव, सुसुवाही और शहंशाहपुर की टीम चैंपियन बनीं। अंडर-14 में बच्छाव ने 2-0 से जीत हासिल की, सुसुवाही ने अंडर-17 में 3-1 से चैंपियन बनने में सफलता पाई, जबकि अंडर-19 में शहंशाहपुर ने 2-1 से जीत दर्ज की।

Varanasi News: बच्छांव, सुसुवाही और शहंशाहपुर की टीम चैंपियन

Varanasi News: रोहनिया (वाराणसी), संवाद। बच्छांव जोन के विद्यालयीय बालिका फुटबॉल में बच्छाव, सुसुवाही और शहंशाहपुर की टीम चैंपियन हुई। तीनों टीमों ने अंडर-14, 17 और 19 आयुवर्ग की प्रतियोगिता में प्रतिद्वंद्वियों को हराया। शहंशाहपुर स्थित मालवीय इंटर कॉलेज में शनिवार को फाइनल मैच संपन्न हुए। अंडर-14 में महामना मालवीय इंटर कॉलेज (बच्छांव) का मुकाबला मालवीय इंटर कॉलेज (शहंशाहपुर) से था। दोनों टीमों की लड़कियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। बच्छाव की टीम 2-0 से जीत हासिल कर विजेता बनी। उसकी ओर से रुचि और सोनाली ने एक-एक गोल किया। अंडर-17 में जवाहर आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज (सुसुवाही) और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जक्खिनी) आमने-सामने थे।

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शुरू से ही दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सुसुवाही की टीम 3-1 से चैंपियन हुई। अंडर-19 के फाइनल मैच में मालवीय इंटर कॉलेज (शहंशाहपुर) ने महामना मालवीय इंटर कॉलेज (बच्छाव) को 2-1 से हराया।बैडमिंटन प्रतियोगिता के सभी आयुवर्ग में मालवीय इंटर कॉलेज (शहंशाहपुर) के खिलाड़ी विजयी रहे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मालवीय इंटर कॉलेज (शहंशाहपुर) के प्रबंधक वीरेश्वर सिंह ने किया। प्रधानाचार्य मुसर्रत इस्लाम ने विजेताओं-उपजेताओं को पुरस्कृत किया। संचालन शारीरिक व्यायाम शिक्षक डॉ. देवेश मिश्र ने किया। सामाजिक संस्था ‘नन्हीं कली’ से जुड़ीं अनिता पटेल, सुनीता यादव और राधा निर्णायक मंडल में रहीं। बच्छाव जोन के शिक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. जगजीत सिंह, शीतल वर्मा, कविता राय, सुशीला सिंह, ओमप्रकाश सिंह, डॉ. भैयालाल विश्वकर्मा, अच्छे लाल, आजाद सोनकर, डॉ. इंद्रकला सिंह, रीता मिश्र और अनुराधा उपस्थित रहीं।

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