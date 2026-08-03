Varanasi News: सावन मनभावन : काशी में कांवरियों की कतार, आज पहला सोमवार

Varanasi News: वाराणसी, सावन के पहले सोमवार को काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कांवरियों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए रात से ही कतार लगाई। विदेशी सैलानी भी कांवरियों के अनोखे अंदाज़ को कैमरों में कैद कर रहे थे। विभिन्न भक्तिमय कार्यक्रमों और शिव मंदिरों में सफाई अभियान का आयोजन हुआ।

Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। सावन के पहले सोमवार की पूर्व संध्या पर रविवार को ही भूतभागवन शंकर की काशी केसरिया-केसरिया हो गई। बनारस एवं कैंट रेलवे और बस स्टेशनों से दशाश्वमेध घाट तक बोलबम का घोष करते कांवरियों का समूह ही नजर आ रहा था। शिवभक्ति के गीतों पर नाचते, डमरू बजाते, उतावले-मतवाले कांवरियों की अल्हड़ता शहर में जगह-जगह दिखी। घाट की ओर बढ़ती टोलियां माहौल को भक्तिमय बना रही थीं। सावन के प्रथम सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त में बाबा विश्वनाथ के दर्शन की लालसा लिए कांवरियों ने रात्रि आठ बजे से ही ज्ञानवापी पर बैरिकेडिंग में जगह ले ली थी। रात्रि दस बजते-बजते कांवरियों की कतार हौजकटोरा तक पहुंच गई थी। विश्वनाथ धाम में सुबह से ही भक्तों के दर्शन-पूजन का क्रम जारी रहा। बाबा को जल चढ़ाने वालों में उन कांवरियों की संख्या अधिक थी जो काशी का गंगाजल अन्य जिलों के शिव मंदिरों में चढ़ाने रवाना हो गए। सोमवार को बाबा की मंगला आरती में शामिल होने की मंशा लेकर आए लोग जब लंबी प्रतीक्षा के बाद मंदिर के काउंटर पर पहुंचे तो उनसे आधार कार्ड की प्रतिलिपि मांगी जाने लगी। आधार कार्ड अथवा दूसरा कोई पहचान पत्र नहीं होने के कारण बहुत से लोगों को मंगला आरती के टिकट से वंचित होना पड़ा।

विदेशी सैनालियों लिए आकर्षण केसरिया परिधान में उमड़ा कांवरियों का हुजूम विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। कंधे पर कांवर लेकर बोल बम-बोल बम करते पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का शिव के प्रति समर्पण वे अपने कैमरों में कैद करते रहे। दशाश्वमेध के चितरंजन पार्क के पास अमेरिकी सैलानियों ने बाकायदा हिंदी में कांवरियों से साक्षात्कार रिकार्ड किया। वहीं चितरंजन पार्क में ललित बेरीवाला की ओर से सुबह से रात तक भंडारा चलाया गया। अस्सी स्थित योगी अखाड़ा की ओर से भी भक्तों के लिए भंडारा हुआ।

सारंगनाथ मंदिर में चौकस सुरक्षा सावन के पहले दिन से सारनाथ में मेले की शुरूआत हो चुकी है। पहले सोमवार को हजारों दर्शनार्थी भगवन सारंगनाथ के दर्शन-पूजन के लिए पहुंचेंगे। इस दृष्ट से सारे इंतजामात पूरे हो गए हैं। सारंगनाथ महादेव मंदिर को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए आकाशवाणी तिराहे पर बैरिकेडिंग की गई है।

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यदुवंशी आज करेंगे बाबा का अभिषेक वाराणसी। सावन के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के सामूहिक जलाभिषेक की परंपरा का लगातार 94वें वर्ष निर्वाह किया जाएगा। काशी के यदुवंशी समाज के लोग चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बैनर तले केदारघाट से जल उठाएंगे। सुबह सात बजे गौरीकेदारेश्वर का अभिषेक करने के बाद वे तिलभांडेश्वर मंदिर में जलार्पण करते हुए दशाश्वमेध घाट रवाना होंगे। वहां से विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। वहीं गोवर्धन पूजा समिति की ओर से यदुवंशियों की टुकड़ी जंगमबाड़ी में मुख्य जलाभिषेक यात्रा में शामिल होगी। इस टुकड़ी का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष विनोद यादव करेंगे।

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काशी खंडोक्त शिव मंदिरों में की सफाई वाराणसी। सावन के प्रथम सोमवार के पूर्व नमामि गंगे के गंगा विचार मंच ने शिव मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया। तेलियाना क्षेत्र के काशी खंडोक्त शिव जगत उत्प्रेश्वर, पतपतेश्वर और अंगारेश्वर महादेव मंदिरों में मंच के स्वयंसेवकों ने सफाई की। जिला संयोजक शिवम अग्रहरि के नेतृत्व में अभियान में जय विश्वकर्मा, रुद्र अग्रहरि, लक्ष्य जायसवाल, कृष्णा यादव, नमन अग्रहरि ने श्रमदान किया।

दक्षिणामूर्ति मठ में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान वाराणसी। अस्सी स्थित पूर्वाम्नाय श्रीदक्षिणामूर्ति मठ में दंडी संन्यासी स्वामी वनवैभवारण्य सरस्वती के सान्निध्य में चातुर्मास्य कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को विविध आयोजन हुए। प्रातः छः बजे से भगवान दक्षिणामूर्ति के पूजन के बाद आरती की गई।

भगवान शिव का रुद्राभिषेक हुआ। मध्याह्न में शिवमहापुराण का पाठ तथा सायं ऋग्वेदान्तर्गत नासदीय सूक्तम् का पाठ एवं प्रवचन हुआ। वनवैभवारण्य सरस्वती ने कहा कि श्रीशिवमहापुराण कालरूपी सर्प के त्रास का भी नाश करनेवाला है। इसका सदा श्रवण करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इसका क्षणमात्र भी श्रवण करने वाले की दुर्गति नहीं होती। हेमचंद्र झा, राजेश चैतन्य ब्रह्मचारी, राम बिहारी मिश्र, आचार्य तारकेश्वर नाथ पांडेय ने भी विचार रखे। आयोजन में दिव्य त्रिपाठी, सिन्टू पांडेय, ओम अग्निहोत्री, विवेक, अंश मिश्र, अंश मिश्र (छोटा), आर्य पांडेय आदि ने योगदान किया।

सावन में भागवत सुनने का फल कई गुना वाराणसी। सावन में श्रीमद्भागवत की कथा सुनने का कई गुना फल मिलता है। यह महीना भगवान शंकर को बहुत प्यारा है। इस महीने में जो उनके आराध्य भगवान श्रीराम का गुणगान करता है, उस पर वह सदा प्रसन्न रहते हैं। वह सभी फलों के दाता हैं। ये बातें पं. आनंद बिहारी शास्त्री ने कहीं। वह सामने घाट स्थित वेद मंदिर में वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी की ओर से हो रही श्रीमद्भागवत कथा में रविवार को प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भागवत कथा मनुष्य के प्रारब्ध को भी बदल सकती है। कथा में कई ऐसे प्रसंगों का वर्णन किया गया है जिनसे इस बात की पुष्टि होती है। कलिकाल में श्रीमद्भागवत कथा का विशेष महात्म्य बताया गया है। प्रवचन के अंत में मुख्य यजमान ज्योतिषचार्य पं. शिवपूजन शास्त्री ने व्यासपीठ की आरती उतारी।

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काशी के शिवलिंग : कुंडली में सूर्य खराब तो गभस्तीश्वर महादेव को पूजें फोटो गभस्तीश्वर महादेव

वाराणसी। काशी में ग्रहों के स्थापित शिवलिंग भी हैं। मान्यता है कि कुंडली के ग्रहों को शांत करने के लिए इन शिवलिंगों के पूजन से विशेष लाभ होता है। सूर्य ग्रह के लिए पंचगंगा घाट स्थित मंगला गौरी मंदिर में विद्यमान गभस्तीश्वर महादेव के पूजन का विधान है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पंचगंगा घाट पर स्नान करके गभस्तीश्वर महादेव मंदिर में दर्शन-पूजन करता है तो कुंडली में सूर्य के विपरीत प्रभावों को अनुकूल किया जा सकता है। मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां तपस्या की थी। शिव-पार्वती ने तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर को आशीर्वाद दिया था। भगवान शंकर ने ही इस शिवलिंग का नाम गभस्तीश्वर रखा।

बैजनाथ धाम तक निकाली कांवर यात्रा फोटो : 02 AK 06 पालकी पर शिव स्वरूप लेकर जाते भक्तगण।

वाराणसी। मारवाड़ी युवा फाउंडेशन अरिंदम की ओर से रविवार को चतुर्थ कांवर यात्रा निकाली गई। संस्था के सभी सदस्य गिरजाघर चौराहा पर जुटे। भगवान शिव के स्वरूप को पालकी में विराजमान कराया। इसके बाद सभी पदयात्रा करते हुए कमच्छा स्थित काशी के बैजनाथ धाम तक गए। वहां महादेव का विधान पूर्वक पूजन किया। कांवर यात्रा का शुभारंभ आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने किया। पूरे मार्ग भर कांवरधारी बोलबम का उद्घोष करते रहे।

कई ट्रेनों से बाबा धाम गए कांवरिये वाराणसी। सावन के प्रथम सोमवार पर बाबा बैजनाथ का दर्शन-पूजन और जलाभिषेक करने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में कांवरिये देवघर गए। कैंट स्टेशन से चलने और गुजरने वाली बठिंडा-बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस, अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल, प्रयागराज रामबाग-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस और वाराणसी-देवघर वंदेभारत एक्सप्रेस से श्रद्धालु जसीडीह, सुलतानगंज और देवघर स्टेशनों पर पहुंचे। इस दौरान प्लेटफॉर्मों और सर्कुलेटिंग एरिया में बोलबम के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो उठा। आस्थावानों की सहूलियत के मद्देननजर कैंट, बनारस, काशी और वाराणसी सिटी स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अतिरिक्त जवानों को लगाया गया है। सीसीटीवी कक्ष में भी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। कैंट स्टेशन पर कांवरियों की सहूलियत के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया गया है। रविवार को स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता समेत अन्य अफसरों ने तैयारियां परखीं।

एनडीआरएफ कमांडेंट ने सावन की तैयारियों का लिया जायजा फोटो- एनडीआरएफ- अनूप सिंह बिष्ट, 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ के कमांडेंट

वाराणसी। सावन मास के दौरान काशी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन तथा गंगा घाटों एवं जल क्षेत्रों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ की ओर से पूरी तैयारी है। अतिरिक्त बाढ़ एवं जल-राहत टीम की तैनाती की गई है। अत्याधुनिक बचाव उपकरणों, मोटरबोट, वाटर एम्बुलेंस तथा अन्य जीवनरक्षक संसाधनों के साथ टीम 24 घंटे तैनात है। रविवार को वाहिनी के कमांडिंग ऑफिसर अनूप सिंह बिष्ट ने गंगा में तैनाती स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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काशी में 11 राज्यों के पांच सौ श्याम भक्त जुटेंगे फोटो : 02 AK 04 : श्रीश्याम मंडल की रविवार को महमूरगंज स्थित बालाजी पैलेस में हुई बैठक को संबोधित करते संरक्षक आरके चौधरी।

श्रीश्याम झूलनोत्सव के 55वें संस्करण की शुरुआत 15 अगस्त से

प्रभु का दरबार सजाएंगे कोलकाता के 40 कारीगरों की टोली

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। सावन में श्रीश्याम झूलनोत्सव के 55वें संस्करण में देश के 11 राज्यों के पांच सौ से अधिक भक्त शामिल होंगे। 15 और 16 अगस्त को महमूरगंज स्थित शुभम लॉन में होने वाले आयोजन की तैयारियों की समीक्षा रविवार को महमूरगंज के बालाजी पैलेस में हुई। बैठक के बाद श्रीश्याम मंडल के अध्यक्ष दीपक तोदी ने बताया कि पहली बार श्रीश्याम झूलनोत्सव में अन्य प्रदेशों के भी श्याम मंडलों को आमंत्रित किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चित बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, झारखंड राज्य से कुल 20 श्याम मंडलों के पांच सौ से अधिक सदस्य शामिल हैं। दो दिवसीय महोत्सव का आगाज 15 अगस्त को सायं 7:00 बजे भजनों से होगा। भजनों का क्रम 16 अगस्त की सुबह 10:00 बजे तक लगातार चलेगा। कोलकाता के सौरभ शर्मा, विवेक शर्मा, लवकुश अग्रवाल, विकास रुईया, कटिहार के आदर्श दाधीच, जयपुर के सागर शर्मा, नजफगढ़ दिल्ली के बंटू भैया सहित देश के कई नामी गायक भजनों की प्रस्तुति देंगे। 16 अगस्त को प्रातः रुद्राभिषेक के अलावा मंदिर के पुजारी संजय हजारी सुंदरकांड का पाठ करेंगे। श्याम प्रभु के शृंगार के लिए कोलकाता के 40 कारीगरों को बुलाया गया है। प्रभु को छप्पन भोग सहित विभिन्न पकवानों का सवामणी भोग लगाया जाएगा।

बैठक में रही मौजूदगी बैठक में रमेश कुमार चौधरी, विजय अग्रवाल, दीपक बजाज, उमाशंकर अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल, बंटी लोहिया, अजय खेमका, मनोज बजाज, प्रमोद सराफ, पंकज तोदी, श्याम सुंदर गाड़ोदिया, अजय खेमका, कृष्णा बजाज, संदीप शर्मा कानू, दीपक तोदी, चंदन तोदी, सुरेश तुलस्यान, महेश चौधरी, सीताराम पंसारी, रवि अग्रवाल, आनंद लाडिया, कौशल शर्मा, उमेश जोगाई,मदन मोहन अग्रवाल, राजेश पोद्दार, गोपाल अग्रवाल, पुरुषोत्तम मोहले आदि उपस्थित रहे।

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