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Varanasi News: सावन का पहला दिन रहा सूखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में सावन का पहला दिन सूखा रहा, जब बादल दिनभर छाए रहे। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 4 अगस्त तक हल्की बारिश हो सकती है। गुरुवार का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अगले दो दिनों में भी तापमान ऐसा ही रहने का अनुमान है।

Varanasi News: सावन का पहला दिन रहा सूखा

Varanasi News: वाराणसी। सावन का पहला दिन बिन बारिश के सूखा ही रहा। दिनभर बादलों ने लुकाछिपी का खेल किया। हालांकि मौसम विभाग ने पांच अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि चार अगस्त तक केवल बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। गुरुवार को सावन के पहले दिन बादल छाने पर लोगों को अच्छी बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन तेज हवा के झोंके बादलों को उड़ा ले गये। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 34, न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान क्रमश: 34 व 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 व 27 डिग्री रहने का अनुमान है।

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