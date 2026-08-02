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Varanasi News: बुनकर ने रची खुद के अपहरण की साजिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के विजयीपुरा निवासी साड़ी बुनकर लक्ष्मण मौर्य ने लोन की किस्त भरने से बचने के लिए खुद का अपहरण फर्जी बताया। उसने प्रयागराज स्थित होटल में अपनी पत्नी को फोन कर मदद मांगी, लेकिन आदमपुर पुलिस ने उसे वहां से बरामद कर लिया। उसने स्वीकार किया कि यह साजिश उसने लोन चुकाने के दबाव से बचने के लिए रची।

Varanasi News: बुनकर ने रची खुद के अपहरण की साजिश

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। विजयीपुरा (कोनिया) निवासी साड़ी बुनकर लक्ष्मण मौर्य का अपहरण नहीं हुआ था, लोन की किस्त भरने से बचने के लिए उसने खुद साजिश रची। प्रयागराज स्थित होटल के कमरे में आदमपुर पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उसने राजफाश किया।

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लक्ष्मण की कहानी

साड़ी बुनकर लक्ष्मण सोमवार (27 जुलाई) की सुबह घर से निकला था। परिजनों को सरैया स्थित साड़ी कारखाने जाने की बात बताई थी। देर रात नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने उसकी तलाश की लेकिन पता नहीं चला। इस बीच, मंगलवार (28 जुलाई) की सुबह उसने अपनी पत्नी को फोन कॉल कर कहा कि वह उसे बचा ले वर्ना लोग उसे मार दिया जाएगा। उसने मोबाइल फोन पर वीडियो क्लीपिंग भेजी जिसमें वह रोता दिखाई पड़ा।

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पुलिस की कार्रवाई

परिजनों ने आनन-फानन में आदमपुर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। आदमपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज साड़ी बुनकर लक्ष्मण मौर्य की तलाश शुरू की। मोबाइल फोन पर उसका लोकेशन प्रयागराज के एक होटल में मिला। पुलिस ने वहां छापा मार उसे होटल के कमरे से बरामद किया। आदमपुर थाना प्रभारी विमल मिश्र ने बताया कि पूछताछ में उसने खुद के अपहरण की साजिश रचने की साजिश रचने की बात स्वीकार की। बताया कि बैंक लोन की किस्त जमा न होने पर बैंककर्मी लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहे थे। इससे बचने के लिए उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लक्ष्मण मौर्य को क्यों पकड़ा गया?
लक्ष्मण मौर्य को उसके खुद के अपहरण की झूठी कहानी रचने के आरोप में पकड़ा गया।
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